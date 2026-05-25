กิจกรรม “ล่องเรือไหว้พระ” กับ เทศบาลนครนนทบุรี อีก 3 รอบ ยังลงทะเบียนได้หน้างาน

“โครงการล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า ประจำปี 2569” นนทบุรี ยังเหลืออีก 3 รอบ สามารถลงทะเบียนได้หน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้ (24 พ.ค. 2569) สำหรับ “โครงการล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า ประจำปี 2569” โดย เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อวานนี้ นับเป็นสัปดาห์แรกของกิจกรรม มีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2569 ณ เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำนนท์ หอนาฬิกา จ.นนทบุรี
นักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสบรรยากาศอันร่มเย็น สบายใจ อิ่มบุญ ไหว้พระและไหว้เจ้าครบทั้ง 8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในทริปเดียว เพลิดเพลินได้ความรู้ "มัคคุเทศก์น้อย" ประจำสถานที่ ที่จะคอยให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และเกร็ดน่ารู้ตลอดเส้นทาง
สำหรับ 8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำ ในกิจกรรมนี้ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ปึงเถ่ากงม่า), วัดท้ายเมือง, วัดโตนด, วัดไทรม้าใต้ วิหารหลวงพ่อใหญ่ , วัดแคนอก, พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์, วัดใหญ่สว่างอารมณ์ และวัดบางจาก
กิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้า ยังคงเหลืออีก 3 รอบ ได้แก่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ 7 มิถุนายน 2569
วันที่ 14 มิถุนายน 2569
แม้ว่าขณะนี้ยอดลงทะเบียนออนไลน์ “เต็ม” ทั้ง 3 รอบแล้ว
แต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนนทบุรี ระบุว่า สำหรับท่านที่สนใจ ยังสามารถ “ลงทะเบียนหน้างาน” ได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.30 น. รับรองว่า หากลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ได้ร่วมกิจกรรมทุกท่านอย่างแน่นอน
สำหรับที่จอดรถ สามารถจอดได้บริเวณด้านหลังศาลากลางหลังเก่า ทั้งนี้ พื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางมาแต่เช้า หรือใช้บริการรถสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง