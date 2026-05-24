พังงาจัดใหญ่ งานสมโภชศาลหลักเมือง 217 ปี อลังการนางรำกว่า 2,000 คน ร่วมแห่ “ระบำกราภูงา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บรรยากาศงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา ครบรอบ 217 ปี เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และคึกคัก โดยมีนางรำจากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดพังงากว่า 2,000 คน พร้อมใจกันร่วมขบวนแห่และแสดง “รำระบำกราภูงา” เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขบวนแห่อย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมงานและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตลอดเส้นทางผ่านตลาดเมืองพังงาไปสิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองพังงา พร้อมรำถวายเจ้าแม่สายทองผู้ปกปักรักษาเมืองพังงา


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.พังงาและ อบต.ถ้ำน้ำผุด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และมีการจุดประทัด10,000นัดและจุดพลุ ถวายเจ้าแม่และผู้ร่วมงานให้ความสนใจเลขหางประทัดจากมือผู้ว่าฯพังงา หมายเลขเลข 94,647,205


สำหรับการแสดง “รำระบำกราภูงา” ถือเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวพังงา ผ่านท่ารำอันอ่อนช้อยและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกพื้นที่ในจังหวัด แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และการร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

ทั้งนี้ งานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา ครบรอบ 217 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–30 พฤษภาคม 2569 โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งพิธีทางศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างเต็มรูปแบบ



พังงาจัดใหญ่ งานสมโภชศาลหลักเมือง 217 ปี อลังการนางรำกว่า 2,000 คน ร่วมแห่ "ระบำกราภูงา"
