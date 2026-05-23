สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แจ้งข่าวเศร้า “คุณแม่วินนี่” ตัวกินมดยักษ์ จากไปอย่างสงบ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งให้ทราบว่า “คุณแม่วินนี่ (วิลสัน)” ตัวกินมดยักษ์ เพศเมีย อายุ 22 ปี 2เดือน ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ สัตวแพทย์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบภาวะหัวใจวาย ที่โน้มนำการทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน
โดยปกติ ตัวกินมดยักษ์ในธรรมชาติจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 – 14 ปี แต่ในสวนสัตว์สามารถมีอายุได้ถึง 20 ปี ซึ่งคุณแม่วินนี่(วิลสัน) ถือเป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์ฯมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่รวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
สำหรับ “น้องก๊อปแก๊ป” ลูกของแม่วินนี่(วิลสัน) ตัวกินมดยักษ์ ขณะนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ (คีปเปอร์) ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านสุขภาพ
น้ำหนักตัว การกินอาหาร การขับถ่าย และพฤติกรรมทั่วไป โดยเบื้องต้นพบว่าน้องก๊อปแก๊ป มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ดี และอยู่ในความดูแลอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่มอบให้กับน้องก๊อปแก๊ป (ลูกตัวกินมดยักษ์) รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ และขอร่วมระลึกถึงความน่ารักของคุณแม่วินนี่ (วิลสัน)ที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป
