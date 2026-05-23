สายมูเตรียมตัวให้พร้อม! “ถ้ำนาคา” เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 มิ.ย. นี้

เตรียมตัวให้พร้อม! “ถ้ำนาคา” จังหวัดบึงกาฬ เตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ หลังปิดฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อให้ผืนป่าและเส้นทางท่องเที่ยวกลับมาสมบูรณ์ พร้อมรองรับสายมูและสายผจญภัยที่รอคอยการกลับไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
“ถ้ำนาคา” ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬ ที่โดดเด่นทั้งในด้านความงดงามทางธรรมชาติและตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
ไฮไลต์สำคัญของถ้ำนาคา คือ ลวดลายบนพื้นผิวหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า “ซันแครก” (Sun Crack) กระบวนการกัดกร่อนของหินตามธรรมชาติ ทำให้เกิดร่องรอยแตกเป็นลวดลายสวยงาม ประกอบกับรูปร่างของแนวหินที่โค้งตัวคล้ายพญานาคกำลังขดตัว จนกลายเป็นภาพอันน่าอัศจรรย์และสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้มาเยือน
นอกจากความสวยงามแล้ว เส้นทางเดินขึ้นถ้ำนาคายังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับสายลุย เพราะต้องใช้เวลาเดินเท้าผ่านป่าและเส้นทางธรรมชาติหลายกิโลเมตร ผู้ที่จะเดินทางไปพิชิตถ้ำนาคา จึงควรเตรียมร่างกายให้พร้อม
เส้นทางพิชิตศรัทธา ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ 4-5 ชั่วโมง เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีทั้งบันไดสลับทางดิน และบางจุดต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวตอนขึ้น-ลง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอการกลับมาเปิดอีกครั้ง วันที่ 1 มิถุนายนนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะได้กลับไปสัมผัสทั้งความงดงามของธรรมชาติ ความลี้ลับแห่งศรัทธา และบรรยากาศกลางผืนป่าอันเงียบสงบของบึงกาฬอีกครั้ง
