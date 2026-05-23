“Thainosaur Museum” จัดแสดงหุ่น “นาคาไททัน” เต็มตัว แห่งแรกของโลก

ชวนสัมผัสกับ “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลก ที่ “Thainosaur Museum” ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น กรุงเทพมหานคร มีการจัดแสดงหุ่นจำลองโครงกระดูกของนาคาไททันแบบเต็มตัว ขนาดเท่าตัวจริงเป็นแห่งแรกของโลก โดยตัวมันมีความยาวถึง 27 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเดินชมกันได้อย่างใกล้ชิด
