“ข้าวซอยพระอาทิตย์” ลำแต๊ๆ สูตรต้นตำรับเชียงราย เปิดใหม่กลางพระนคร

สิ่งที่ทำให้ร้าน “ข้าวซอยพระอาทิตย์” มีจุดเด่นกว่าร้านอื่นๆคือเรื่องสูตรลับฉบับล้านนา ใช้กะทิคั้นสดทุกวัน ไม่ใช่กะทิกล่อง กลิ่นเครื่องเทศที่ชัดเจนแบบล้านนา เสิร์ฟมาพร้อม เส้นไข่ทอดกรอบวางบนหน้าชาม บีบมะนาว เติมหอมแดง และผักกาดดอง ครบองค์ประกอบของข้าวซอยที่ถูกต้อง
“ข้าวซอยพระอาทิตย์” ตั้งอยู่ที่ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 - 21.00 น. โทร. 09-0223-4998
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline