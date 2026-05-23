กระทรวงทรัพย์ฯ ดัน "อุทยานธรณีอุบลราชธานี" สู่ยูเนสโก

รมว.สุชาติ ชง ครม. ดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่อง การเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 และส่งใบสมัครใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวนทั้งสิ้น 229 แห่ง ใน 50 ประเทศ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2568) โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวน 21 แห่ง ใน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 2 แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 แห่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 12 แห่ง สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 แห่ง และราชอาณาจักรไทย 2 แห่ง สถานะปัจจุบันของอุทยานธรณีในประเทศไทย มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโลกโคราช
ทั้งนี้ อุทยานธรณีอุบลราชธานี (เดิมชื่ออุทยานธรณีผาชันสามพันโบก) เป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการรับรอง ให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานี เข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสต่อไป
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline