ททท. เปิดตัว “Village to the World 5” คัดสรร 9 พื้นที่ต้นแบบ สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ททท. จับมือ 9 พันธมิตร เปิดตัว “Village to the World 5” สืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปลุกพลัง ESG Tourism ทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าต่อยอดโครงการ Village to the World Season 5 อย่างเป็นทางการ ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก–สะเกี้ยง จังหวัดน่าน พร้อมผนึกกำลัง 9 องค์กรพันธมิตรชั้นนำ เชื่อมโยง 9 พื้นที่โครงการพระราชดำริและชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ สานต่อพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด ESG Tourism ให้ความสำคัญ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการ Village to the World Season 5 เป็นหนึ่งในโครงการที่ ททท. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนสู่ ESG Tourism ตามแนวทางสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานในปีที่ 5 นี้ ททท. ได้น้อมนำพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมืออันเข้มแข็งของ 9 องค์กรพันธมิตรชั้นนำ ในฐานะ Co-Host Partner เชื่อมโยง 9 พื้นที่โครงการพระราชดำริและชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ เป็นตัวอย่างความร่วมมือ Public-Private- Community Partnership โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่มีความหมาย ตอบโจทย์ความสนใจที่หลากหลาย และสร้างคุณค่าให้กับทุกการเดินทาง พลิกมุมมองการท่องเที่ยวไทยสู่เชิงคุณภาพ คุณค่า และยั่งยืน
โครงการกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปสู่การจับคู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรกับพื้นที่โครงการพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ เพื่อร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน 9 เส้นทางทั่วประเทศ ได้แก่
1. ททท. ร่วมกับ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักโฮมสเตย์ในพื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) ร่วมกับโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ และวิสาหกิจชุมชนรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อยอดศักยภาพพื้นที่อนุรักษ์เต่าทะเลและชุมชนประมงท้องถิ่น เชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจชุมชนและส่งเสริมความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด และชุมชนเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยกระดับพื้นที่เพื่อการศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่พื้นที่อนุรักษ์งานฝีมือของไทย
4. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และชุมชนบ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นำองค์ความรู้เกษตรที่สูงมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวพลังงานสะอาดเชื่อมโยงวิถีชุมชน ธรรมชาติ และไร่กาแฟและพืชเมืองหนาวอย่างยั่งยืน
5.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต พื้นที่ป่าชุมชน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ใช้พร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม พัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ ด้าน "Low Carbon & Circular Economy"
6. NEXTOPIA สยามพารากอน ร่วมกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ และชุมชนบ้านนามน หมู่ 7 (ดอยดำ) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ต่อยอดความพร้อมด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว Unseen
7. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (AirAsia) ร่วมกับฟาร์มคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และวิสาหกิจชุมชน ECOTOURISM SONGKHLA THAILAND / ชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เชื่อมโยงการใช้วัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
8. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota) ร่วมกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ยกระดับความพร้อมของฐานการเรียนรู้ ทั้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และปศุสัตว์เชื่อมโยงกับชุมชน OTOP นวัตวิถี พร้อมประยุกต์ใช้ระบบการจัดการให้เข้ากับการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นสมาร์ทฟาร์มต้นแบบ
9. บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) ร่วมกับฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านดอนช่องแคบ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี และโรงเรียนคนทำนาเกลือ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ. สมุทรสงคราม พัฒนาสถานที่ดูงานประมงชายฝั่งที่มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กของ ZIGA เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายฝั่งที่ทันสมัยและยั่งยืน
ทั้งหมดนี้ ล้วนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อยอดทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่สร้างรายได้ กระจายโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ททท. ยังได้ดำเนินกิจกรรม ESG Influ challenge คัดเลือกInfluencers/Creators ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช้อปกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อเสริมองค์ความรู้และต่อยอดแนวคิดด้าน ESG Tourism อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานที่สามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้ชมได้สูงที่สุด 3 อันดับ
จะได้รับรางวัล ESG Influencers/Creators พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท และผู้ได้รับรางวัลยังจะได้รับการผลักดันเข้าสู่กิจกรรม Village To The World Award รวมถึงการจัดทำ Evidence Package เพื่อเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดบนเวทีระดับสากล ในนามของ ททท. และเครือข่ายพันธมิตร Co-Host ต่อไป
ผู้ว่าการ ททท. ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างมีความหมาย ร่วมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวทั่วไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างรายได้ กระจายโอกาส และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับมาตรฐานบริการ พร้อมเชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ใน 9 พื้นที่ต้นแบบภายใต้โครงการ “Village to the World Season 5” และติดตามเรื่องราวผ่านเครือข่าย Influencers ด้าน ESG ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการ ททท. ขอความร่วมมือจากองค์กรและภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การตลาด หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า โดยทุกความร่วมมือ แม้เพียงเล็กน้อยล้วนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมั่นคงในระยะยาว
ทุกท่านสามารถช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยการเยี่ยมชมหรือศึกษาข้อมูล
การท่องเที่ยวที่ ททท. และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์ครบทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมติดตามข้อมูลและแรงบันดาลใจเพิ่มเติมผ่าน Facebook: “Hello Local” และ “Village to the World Project” รวมถึงผลงานจาก Influencers ด้าน ESG ที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป