"UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI" สัมผัสเสน่ห์เมืองสามรส "เพชรบุรี"

สัมผัสเสน่ห์ เพชรบุรี “เมืองสามรส” ในงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชู Soft Power ด้านอาหารและวัฒนธรรมเมืองเพชรฯ สู่สากล ร่วมลิ้มรสชาติอาหารท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่ วันนี้-24 พ.ค. 68 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City of Gastronomy) พร้อมผลักดันศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจาก “การท่องเที่ยวเชิงปริมาณ” สู่ “การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ” โดยส่งเสริมให้ แต่ละพื้นที่นำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยครั้งนี้ ททท. ยกศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีฐานะเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) ที่มีความพร้อมครบครันทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมอาหาร จนได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองสามรส” อันเกิดจากวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผสานกับวัฒนธรรมการกินที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงกรรมวิธีการปรุง จากตำรับชาววังสู่สำรับชาวบ้าน รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นรากฐานสำคัญของอาหารเมืองเพชรที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เข้ามาผสานกับมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
งาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI กำหนดจัดในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ททท. พร้อมส่งมอบประสบการณ์ Creative Tourism แก่นักท่องเที่ยว และตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยเปิดพื้นที่ให้ชุมชน ผู้้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันนำเสนออาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านรสชาติ เรื่องราว และความคิดสร้างสรรค์ใน 4 โซนกิจกรรมที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของเพชรบุรีในทุกมิติ เริ่มจากโซนเวทีการแสดงกิจกรรมบนเวที ที่นำเสนอดนตรีจากศิลปินท้องถิ่น โชว์การทำอาหารจากเชฟท้องถิ่น และการประกวดทำอาหาร “The Taste of พริบพรี ” ต่อด้วยโซนจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่รวบรวมเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นและอาหารรสเลิศมาให้ได้ลิ้มลองอย่างเต็มอิ่ม ขณะที่โซนนิทรรศการ จะพาผู้เข้าชมร่วมเรียนรู้เรื่องราวและแนวคิดของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities) ในหลากหลายมิติ ปิดท้ายด้วยโซนกิจกรรม Workshop พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการลงมือทำ ต่อยอดภูมิปัญญาด้านอาหาร โดยนำวัตถุดิบทั้งรสเปรี้ยว รสเค็ม และรสหวาน จากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ งาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนท้องถิ่น และขับเคลื่อนความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับนักเดินทางและคนรักอาหารอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร.1672 Travel Buddy และ Facebook : UNESCO Creative Cities Thailand
