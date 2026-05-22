“ทูตรัสเซีย ไม่ติดไทยยกเลิกฟรีวีซ่า ชี้ก็กลับไปใช้ข้อตกลงเดิม เผย 2 ชาติสามารถเจรจาเพิ่มเติมเรื่องกฎเกณฑ์ได้ หวังจะมีการยืดหยุ่น

MGR Online – ทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าใจกรณีไทยยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน 90 ประเทศ กลับไปใช้ข้อตกลงเดิม โดย “รัสเซีย-ไทย” ยังได้ฟรีวีซ่า 30 วัน เผยยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่คาดว่าจะมีจดหมายมาถึงสถานทูตแน่ๆ ซึ่งจะพยายามอธิบายข้อเท็จจริง ยันสองประเทศสามารถเจรจาเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ระหว่างกันเพิ่มเติมได้ โดยหวังว่าจะมีการยืดหยุ่นในกรณีพิเศษ เช่น เจ็บป่วย สถานการณ์พิเศษ
จากกรณีเมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน (ผ. 60) จำนวน 90 กว่าประเทศ รวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า 1 วีซ่า ก็ยกเลิกเช่นเดียวกัน โดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิม ตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ
ต่อมาในวันที่ 20 พ.ค. 69 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ประกาศ การทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา และการให้สิทธิการตรวจลงตราต่าง ๆ ของไทย ปี 2569 หลัง ครม. มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน โดยจัดระเบียบประเภทวีซ่าใหม่ทั้งหมด ยึดหลัก 1 ประเทศ ได้รับ 1 สิทธิ พร้อมแบ่งประเภทสิทธิการเข้าประเทศชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ หลังการปรับปรุงครั้งนี้ “รัสเซีย” ซึ่งถือเป็น นักท่องเที่ยวอันดับที่ 4 ที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด โดยในปีที่แล้ว 2568 คนรัสเซียเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากถึง 1,898,837 คน ขณะที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 (ม.ค. - เม.ย. 69) ชาวรัสเซียถือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่ 3 ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยใจำนวนมากถึง 863,550 คน แม้ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม โดยต้องกลับไปในข้อตกลงเดิม คือ ฟรีวีซ่า 30 วัน ซึ่งนอกจากครอบคลุม 9 ประเทศ เช่นเดียวกับ จีน ลาว เวียดนาม คาซัคสถาน หรือมองโกเลีย เป็นต้น
ในวันเดียวกัน นายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว MGR Online ถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่กฎใหม่ เพราะเรื่องการขยายเวลาพำนักของชาวรัสเซียในไทยนั้นตัดสินใจโดยฝ่ายไทยฝ่ายเดียว จึงกลับไปใช้ข้อตกลงพื้นฐานที่เคยทำเอาไว้แล้ว คือ 30 วัน ซึ่งทางฝั่งรัสเซียก็ยินดีต้อนรับคนไทยเช่นกัน
"เราอธิบายกับทางการรัสเซีย และชาวรัสเซียไปว่า นี่ไม่ใช่กฎใหม่ เพราะการตัดสินใจขยายเวลาพำนักในไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้น เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวโดยรัฐบาลไทย แต่ข้อตกลงพื้นฐานยังคงทำงานอยู่ แน่นอนว่ายังมีผลบังคับใช้ และข้อตกลงพื้นฐานสำหรับกรณีรัสเซีย-ไทยคือ 30 วันพอดี ดังนั้น ในทางกลับกันเราก็ยินดีต้อนรับคนไทยสู่รัสเซียเสมอ โดยเวลา 30 วันน่าจะเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในรัสเซีย ไม่ใช่แค่ มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แต่รวมถึงส่วนต่างๆ ของประเทศผมด้วย" ทูตรัสเซียประจำประเทศไทยระบุ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีเสียงสะท้อนจากชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในไทย หรือจากเอเจนซี-บริษัทนำเที่ยวในรัสเซีย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลเรื่องฟรีวีซ่า และมีความกังวลหรือลังเลที่จะมาเที่ยวยังประเทศไทยบ้างหรือไม่
นายเยฟกินี โทมิคินตอบว่า ย่อมมีความกังวล หรือความไม่พอใจแน่นอน เพราะมีชาวรัสเซียจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในไทยมาเป็นเวลานาน โดยก่อนหน้านี้ชาวรัสเซียเหล่านี้มีการใช้กลไกการต่อวีซ่า หรือ การขอขยายเวลาพำนัก แต่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ก็เป็นเรื่องที่ทางฝั่งไทยและรัสเซียอาจจะเจรจาเรื่องข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมได้
"จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับ แต่ผมคาดการณ์ได้ว่าน่าจะมีจดหมายหรือข้อความส่งมาจากชุมชนชาวรัสเซียในไทยจำนวนมาก แต่ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้ควรถูกมองว่าเป็น 'การร้องเรียน' มันเป็นกฎพื้นฐานที่คนต่างชาติทุกคนที่นี่ต้องปฏิบัติตาม
"ผมไม่ได้พูดถึงแค่ชาวรัสเซียนะ มีคนอีกหลายสัญชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ ไม่ใช่แค่คนรัสเซีย แต่ผมต้องขอย้ำอีกครั้งว่าข้อตกลงพื้นฐานระหว่างสองประเทศเรานั้น อนุญาตให้พำนักได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน แน่นอนว่า นอกจากนี้ อาจมีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์บางอย่างที่ประกาศใช้เพิ่มเติมโดยรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลรัสเซีย"
"เรารู้ว่าหลังช่วงโควิด เพื่อปรับปรุงหรือกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจขยายเวลาออกไป ก่อนหน้านั้นเราจำได้ว่ามีการปรับเป็น 90 วันในตอนแรก จากนั้นก็ลดลงเหลือ 60 วัน และตอนนี้ความจริงไม่ใช่การลดลง แต่เป็นการกลับไปสู่ข้อตกลงพื้นฐานเดิม" นายโทมิคินกล่าวต่อ และว่า
"แน่นอนว่าอาจมีสถานการณ์พิเศษบางอย่าง อาจมีบางคนที่เข้ามาในไทยด้วยเหตุผลต่าง ๆ แล้วอาจเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น ต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่ากำหนดเพราะจำเป็นต้องรักษาตัว และเขาหรือเธอไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทันที ในกรณีแบบนี้ผมหวังว่าน่าจะมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเข้ามาช่วย เพราะชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่าตัวกฎเกณฑ์มาก แน่นอนผมหวังว่าเราจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานชาวไทยจากกระทรวงการต่างประเทศ”
อนึ่ง วานนี้ (21 พ.ค. 69) ได้มีการหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ในประเด็นการพัฒนาความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย โดยหัวข้อหนึ่งมีการพูดถึงการคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของพลเมืองรัสเซียที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าด้วย