ฉลอง 10 ปี กับ 10 ข้อเสนอสุดพิเศษ จาก "ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2559 ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกอย่างอบอุ่น และได้รังสรรค์ช่วงเวลาอันแสนวิเศษบนชายฝั่งที่เงียบสงบและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 10 ปีในเดือนมิถุนายนนี้ รีสอร์ทริมชายหาดระดับ 5 ดาวแห่งนี้ได้เปิดตัวแคมเปญ “10 Years of Memories, 10 Deals to Celebrate” เพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนจากแขกคนสำคัญตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โดยนำเสนอข้อเสนอสุดพิเศษ 10 รายการที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับแต่ละปีที่เปิดให้บริการ เพื่อให้คู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ได้มาร่วมเฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้อย่างมีสไตล์

สำหรับข้อเสนอที่ 1 – แพ็คเกจห้องพัก Stay, Spend, Savor ผู้เข้าพักจะได้รับรีสอร์ทเครดิตสุดคุ้ม โดยทุกๆ ยอดใช้จ่าย 3,500 บาท สำหรับค่าอาหารหรือบริการต่างๆ ภายในรีสอร์ท จะได้รับเครดิตคืน 1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาทต่อการเข้าพัก) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสปาบำบัด แพ็กเกจนี้ยังรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ถือเป็นการยกระดับการเข้าพักให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น


ต่อด้วยข้อเสนอที่ 2 – แพ็คเกจห้องพัก All-Inclusive Escapes ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่และไร้ความกังวล โดยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบุฟเฟต์อาหารเช้า เพลิดเพลินกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำฟรี พร้อมเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มแบบฟรีโฟลว์ และอิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารกลางวันและอาหารค่ำแบบ 2 คอร์ส (สำหรับ 2 ท่าน) ทุกวัน ณ ห้องอาหาร The Andaman Kitchen

ข้อเสนอที่ 3 – Romantic Beachfront Dinner เปิดโอกาสให้คู่รักได้สร้างโมเมนต์สุดโรแมนติกบนผืนทรายนุ่มของหาดในยาง ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเหนือทะเลอันดามัน ทีมเชฟจะรังสรรค์มื้อค่ำใต้แสงเทียนแบบส่วนตัวสำหรับ 2 ท่าน โดยสามารถเลือกเซ็ตเมนูได้ตามความชอบ ทั้ง “Flavors of Big Fish”, “Seafood Lovers” หรือ “Thai Romance” ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับคู่รักที่กำลังฉลองวันครบรอบ


ข้อเสนอที่ 4 – Pure Bliss at Quan Spa ตอบโจทย์ผู้ที่รักการดูแลสุขภาพ ด้วยแพ็กเกจปรนนิบัติตัวเอง “Pure Bliss” ณ Quan Spa ซึ่งประกอบด้วยการนวดอโรมาแผนไทย 60 นาที หรือนวดแบบผสมผสาน (Fusion Massage) ตามด้วยทรีตเมนต์บำรุงผิวหน้า 60 นาที เพื่อฟื้นคืนความสดชื่นและมีชีวิตชีวา

ข้อเสนอที่ 5 – Spa Buffet ให้ผู้เข้าพักได้ออกแบบการพักผ่อนด้วยตัวเองกับทรีตเมนต์ที่เลือกได้เอง นานถึง 90 นาที โดยสามารถเลือกผสมผสานการนวด 6 รูปแบบ การพอกตัว 4 รูปแบบ และการขัดผิว 4 รูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์เส้นทางสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

ข้อเสนอที่ 6 – Cooking Class สำหรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในรสชาติอาหารไทย ทางรีสอร์ทขอเสนอคลาสเรียนทำอาหารกับเชฟจาก Mama’s Kitchen ที่จะมาเผยเคล็ดลับการทำเมนูยอดฮิตของไทยผ่านคลาสเรียนแบบเจาะลึก 2 ชั่วโมงทุกขั้นตอน


ต่อเนื่องกับข้อเสนอที่ 7 – In-Villa Family BBQ เชิญชวนครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมารวมตัวกันเพื่อเพลิดเพลินกับปาร์ตี้บาร์บีคิวแบบส่วนตัวภายในวิลล่า สำหรับแขกที่เข้าพักในพูลวิลล่าริมหาดแบบ 1 หรือ 2 ห้องนอน ประสบการณ์สุดพิเศษนี้จะมีเชฟของรีสอร์ทมาช่วยย่างเนื้อสัตว์ชั้นเลิศ อาหารทะเลสดใหม่ หรือผักพรีเมียมให้ถึงบริเวณระเบียง เพื่อสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจร่วมกัน

สำหรับข้อเสนอที่ 8 – Private Yoga or Pilates Class ผู้เข้าพักสามารถปรับสมดุลและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณไปกับคลาสโยคะหรือพิลาทิสแบบส่วนตัว คลาสเรียนแบบตัวต่อตัวนี้จัดขึ้นท่ามกลางสวนสวยหรือริมชายหาด โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น คืนความสมดุล และสร้างความสงบในจิตใจท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งอันเงียบสงบ

ต่อด้วยข้อเสนอที่ 9 – Muay Thai Boxing Session นำเสนอมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นการออกกำลังกายพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย นำสอนโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ คลาสแบบส่วนตัวนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย โดยจะสอนให้แขกได้เรียนรู้เทคนิคของศิลปะการต่อสู้โบราณนี้อย่างใกล้ชิด


และปิดท้ายด้วยข้อเสนอที่ 10 – Long Distance Bike Tour ด้วยเส้นทางที่ลาดชันสลับซับซ้อนและทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูเก็ตจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นอย่างยิ่งสำหรับการปั่นจักรยาน นักปั่นที่รักการผจญภัยสามารถสำรวจความงามทางธรรมชาติของพื้นที่ผ่านทัวร์ปั่นจักรยานระยะไกล ซึ่งผสมผสานวิวชายฝั่งทะเลเข้ากับการผจญภัยกลางแจ้ง และยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0-7662-5555 อีเมล phuketmarriott.reservations@marriott.com หรือเว็บไซต์ marriotth.tl/61837NrFL
สำหรับการสำรองที่นั่งห้องอาหาร กรุณาติดต่ออีเมล hktnb.restaurant@marriott.com
และสำหรับการจองทรีตเมนต์สปา โทร. 0-7664-3555 ต่อ 87813 หรืออีเมล mhrs.hktnb.spa@marriotthotels.com


นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและติดต่อรีสอร์ทผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.phuketmarriottnaiyang.com เฟซบุ๊ก www.facebook.com/phuketmarriottnaiyang และอินสตาแกรม www.instagram.com/phuketmarriott_naiyang







