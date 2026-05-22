ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยจาก “รากบัว สู่ดอกบัว” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านการเล่าเรื่องอันงดงาม พร้อมออกเดินทางสู่เรื่องราวของ “ดอกบัว” หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทย ผ่าน “เสน่ห์อาหารไทยจากรากบัว สู่ดอกบัว” เริ่มต้นการเดินทางจากรากบัวที่เปรียบเสมือนจุดกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงดอกบัวที่ผลิบานอย่างงดงามเหนือผิวน้ำ อันเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ สัมผัสประสบการณ์การเล่าเรื่องผ่านการรังสรรค์เมนูอาหารไทยร่วมสมัย พร้อมยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอน ห้องอาหารเวนติซี ขอนำเสนอเมนูจากรากบัว และดอกบัว ให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยตามแบบฉบับอาหารไทยสูตรดั้งเดิม อาทิ ข้าวเกรียบปากหม้อ (แป้งรากบัว), เทมปุระรากบัว, พล่ารากบัวเนื้อปูทอดกรอบ, เมี่ยงกลีบบัว, ต้มกะทิสายบัวปลาทู, แกงเหลืองไหลบัวปลากระพงแดงทอดกรอบ, มัสมั่นไก่เม็ดบัว และ ผัดไหลบัวกุ้งพริกเหลือง โดยในแต่ละวันจะพร้อมให้บริการเสิร์ฟในไลน์บุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวัน 1 เมนู ต่อวัน หรือจะเลือกลิ้มรสความอร่อยในทุกเมนูแบบตามสั่งก็ได้เช่นกัน ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
อีกทั้งตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรมฯ จะได้ลิ้มรสความอร่อยจากเมนูน้ำรากบัว ที่พร้อมเติมความสดชื่นเมื่อมาถึง หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการพับดอกบัวอันวิจิตรศิลป์ ที่สะท้อนถึงความประณีตและความงดงามในวิถีไทยที่จะจัดขึ้นที่ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันศุกร์ที่ 22 และ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00 - 17.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี (จำกัดวันละไม่เกิน 8 ท่านต่อรอบ) และถ่ายรูปกับมุมสวยๆของโรงแรมฯที่ประดับตกแต่งไปด้วยดอกบัวสีชมพู โพสลงโซเชียลของคุณก่อนใคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผ่านเสน่ห์ของดอกบัวในมิติความอร่อย และความงามที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนพิเศษไปพร้อมกับเรา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
