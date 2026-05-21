สุดปัง! “ไทย” คว้าอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลก

นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลกจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลก ผลคือ “ประเทศไทย” คว้าอันดับ 1 มาครอง เป็นเครื่องยืนยันว่า “อาหารไทย” ครองใจนักเดินทางจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
นิตยสาร Condé Nast Traveller นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลก ประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards 2025 โดย “ประเทศไทย” ได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลก เป็น “ประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลก”
ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการประเมินประสบการณ์ด้านอาหาร วัฒนธรรมการกิน ความหลากหลายของเมนู คุณภาพวัตถุดิบ และเอกลักษณ์ทางรสชาติของแต่ละประเทศ
สำหรับ 15 อันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกจาก Readers’ Choice Awards 2025 มีการจัดอันดับไว้ดังนี้
1. ประเทศไทย ได้รับการโหวต 98.33 คะแนน
2. อิตาลี ได้รับการโหวต 96.92 คะแนน
3. ญี่ปุ่น ได้รับการโหวต 96.77 คะแนน
4. เวียดนาม ได้รับการโหวต 96.67 คะแนน
5. สเปน ได้รับการโหวต 95.91 คะแนน
6. นิวซีแลนด์ ได้รับการโหวต 95.79 คะแนน
7. ศรีลังกา ได้รับการโหวต 95.56 คะแนน
8. กรีซ ได้รับการโหวต 95.42 คะแนน
9. แอฟริกาใต้ ได้รับการโหวต 94.76 คะแนน
10. เปรู ได้รับการโหวต 94.55 คะแนน
11. มัลดีฟส์ ได้รับการโหวต 94.55 คะแนน
12. โคลัมเบีย ได้รับการโหวต 94.29 คะแนน
13. โมร็อกโก ได้รับการโหวต 94.00 คะแนน
14. ฝรั่งเศส ได้รับการโหวต 94.00 คะแนน
15. ตุรกี หรือตุรเคีย ได้รับการโหวต 93.88 คะแนน
