สำเร็จ! “นกกระสาคอขาว” สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ฟักลูกในธรรมชาติได้อีกครั้ง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปลื้มความสำเร็จ “นกระสาคอขาว” สัตว์ป่าหายากในตระกูลนกกระสา ซึ่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต สามารถฟักลูกในธรรมชาติได้อีกครั้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตอกย้ำภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย หลัง “นกระสาคอขาว” สัตว์ป่าหายากในตระกูลนกกระสา ซึ่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต สามารถทำรัง วางไข่ และฟักลูกนกในธรรมชาติได้สำเร็จอีกครั้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความพยายามฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและหน่วยงานด้านอนุรักษ์ ที่ร่วมกันอนุบาล ดูแล และเตรียมความพร้อมนกระสาคอขาวมาตั้งแต่ในกรงเลี้ยง ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในป่าได้อย่างสมบูรณ์
จากวันแรกของการฟูมฟัก ดูแลอย่างใกล้ชิด สู่วันที่พวกมันสามารถสร้างครอบครัวกลางผืนป่าได้ด้วยตนเอง นับเป็นภาพสะท้อนของความหวังและความสำเร็จของงานอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย ที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์หายาก แต่ยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอีกด้วย
นายณรงวิทย์ กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “ความพยายามไม่เคยสูญเปล่า” และเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเททำงานด้านการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ป่าหายากยังคงมีโอกาสโบยบินและดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติสืบไป
ทั้งนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยังคงเดินหน้าภารกิจด้านการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่วมกันส่งต่อผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่กับโลกใบนี้ต่อไป
