แห่งแรกในโลก “Thainosaur Museum” เอเชียทีค จัดแสดงหุ่น “นาคาไททัน” เต็มตัว พร้อมไดโนเสาร์พันธุ์ไทยครบทุกตัว

ถือเป็นอีกข่าวดีของประเทศไทยที่วันนี้ บ้านเรามีไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลก ลำดับที่ 14 ที่มีความพิเศษชวนตะลึงคือ เป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน เท่าที่มีการสำรวจพบในปัจจุบัน
ไดโนเสาร์พันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลกตัวนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า “นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “นาคาไททัน”
นาคาไททัน ถูกค้นพบครั้งแรกโดยบังเอิญเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 จากความช่างสังเกตของ “นายถนอม หลวงนันท์” หรือ “พ่อถนอม” (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ที่ไปพบก้อนหินรูปร่างปริศนาระหว่างไปหาปลา ที่บ้านพนังเสื่อ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบ พบว่าเป็นฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์
ต่อมาทีมนักธรณีวิทยาได้เข้าสำรวจและขุดค้นเพิ่มเติม พบชิ้นส่วนไดโนเสาร์ทั้งสิ้นกว่า 20 ชิ้น โดยมีชิ้นส่วนที่สำคัญได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง กระดูกใต้กระเบนเหน็บ กลุ่มกระดูกเชิงกราน และกระดูกขาหน้าขวาท่อนบน ที่ยาวถึง 178 เซนติเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในประเทศไทย
สำหรับสถานที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นั้น กรมทรัพยากรธรณี ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น “แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อ” โดยมีการสำรวจ ขุดค้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะต่อยอดเป็น “อุทยานธรณีชัยภูมิ” ในเวลาต่อมา
หลังจากทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่นำโดย “ดร.ศิตะ มานิตกุล” ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม Project Thaitan ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี UCL และอีกหลายฝ่าย ดำเนินการขุดค้นควบคู่ไปกับการวิจัย จึงพบลักษณะเฉพาะหลายประการ จนสามารถจัดตั้งไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นสกุลใหม่ของโลก ซึ่งมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาว่า “นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” (Nagatitan chaiyaphumensis) หรือ “นาคาไททัน”
ชื่อ “นาคาไททัน” มาจากคำว่า “นาคา” หมายถึง พญานาคในคติความเชื่อไทย และ “ไททัน” หมายถึง ยักษ์ในตำนานกรีก สื่อถึงไดโนเสาร์คอยาวขนาดมหึมา ขณะที่ “ชัยภูมิเอนซิส” (specific epithet) ตั้งชื่อตามจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ค้นพบฟอสซิลเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ตัวนี้
นาคาไททัน เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวหรือซอโรพอด (Sauropod) ในกลุ่มซอมโฟสปอนดีลิ (Somphospondyli) ในวงศ์ยูฮีโลโปดิดี (Euhelopodidae) มีอายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้น ราว 100–115 ล้านปีก่อน
นาคาไททันเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลก และเป็นสกุลใหม่ลำดับที่ 14 (ตัวที่ 14) ของประเทศไทยที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
ไดโนเสาร์ตัวนี้มีความพิเศษชวนตะลึงคือ เป็น “ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน” เท่าที่มีการสำรวจพบในปัจจุบัน โดยนักวิจัยประเมินว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้มีความยาวประมาณ 27–30 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 26 ตัน
การเปิดตัวไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก “นาคาไททัน”ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นหนึ่งความยอดเยี่ยมของวงการไดโนเสาร์บ้านเรา ที่ตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และงานบรรพชีวินวิทยาของไทย
สำหรับผู้สนใจอยากสัมผัสกับนาคาไททัน วันนี้ที่ “Thainosaur Museum” ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น กรุงเทพมหานคร มีการจัดแสดงหุ่นจำลองโครงกระดูกของนาคาไททันแบบเต็มตัว ขนาดเท่าตัวจริงเป็นแห่งแรกของโลก โดยตัวมันมีความยาวถึง 27 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเดินชมกันได้อย่างใกล้ชิด
รวมถึงมีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นยักษ์ใหญ่ของนาคาไททัน ด้วยภาพจำลองตัวสีขาวผสมน้ำเงินดูสดใส มีการจำลองหัวใจไททันขนาดเท่าของจริงให้ชมกัน
อีกทั้งมีการจำลองขนาดอุจจาระยักษ์ของนาคาไททัน ขนาดเท่าของจริง กองเบ้อเร่อสูงเท่าตัวคน โดยมีข้อมูลระบุว่า เจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ตัวนี้สามารถอึออกมาได้มากถึงราว 280 กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียว
สำหรับมหาอึจำลองของนาคาไททันกองนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้ เจาะช่องไว้ให้ผู้สนใจได้นำหน้าโผล่เข้าไปถ่ายรูปคู่กับอึของเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ตัวนี้กันอย่างเพลิดเพลิน
นอกจากนี้ Thainosaur Museum ยังมีการเปิดมุมมองชวนทึ่งผ่านหน้าจอ บนหัวจำลองของนาคาไททัน ที่แสดงให้เห็นถึงการมองเห็นของไดโนเสาร์ที่อ้างอิงจากงานวิจัยว่า สายตาของไดโนเสาร์นั้นมีมุมมองที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสกว่าสายตามนุษย์หลายเท่าตัวนัก
นอกจากหุ่นจำลองนาคาไททันขนาดเท่าตัวจริงแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีการจัดแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยครบทุกสายพันธุ์เท่าที่เคยมีการจัดแสดงมา
นำโดยกลุ่มไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลกที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 สายพันธุ์ อาทิ
“ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ไดโนเสาร์คอยาว กินพืช เดิน 4 เท้า มีความยาวทั้งตัวประมาณ 15-20 เมตร
“กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส” มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศ วิ่งเร็ว ว่องไว
“สยามโมซอรัส สุธีธรนิ” ไดโนเสาร์กินปลา ขนาดใหญ่ชนิดแรกที่พบในเมืองไทย และเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่มีการตั้งชื่อขึ้นในเมืองไทย
”ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ” ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลาง อยู่ในวงศ์เมกะแรพเตอรามีฉายาว่า “นักล่าแห่งเทือกเขาภูเวียง”
นอกจากนี้ยังมี “การูแดปเทอรัส บุฟโตติ” เป็นเทอโรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้ ชนิดใหม่ของโลก และชนิดแรกที่พบในเมืองไทย มีอายุประมาณ 130 ล้านปี
ที่นี่ยังมีไดโนเสาร์ดาวเด่นอื่น ๆ ให้ชมกัน อาทิ “สเตโกซอรัส” ไดโนเสาร์หุ้มเกาะตัวแรกของไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และ “ไทแรนโนซอรอยด์” ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กที่เป็นญาติเก่าแก่กับ ที.เร็กซ์ เจ้านักล่าจอมโหด
รวมถึงสัตว์ดาวเด่นร่วมยุคกับไดโนเสาร์ของบ้านเรานั่นก็คือ สัตว์ตระกูล “จระเข้” นำโดย “ชาละวัน ไทยแลนดิคัส” จระเข้ยักษ์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
สำหรับ Thainosaur Museum ถือเป็นสถานที่จัดแสดงไดโนเสาร์พันธุ์ไทยที่ครบถ้วนทุกสายพันธุ์ แห่งแรกของโลก ภายใต้แนวคิด “Witness the First. Meet the Biggest.” เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยคือดินแดนที่มีซากดึกดำบรรพ์สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“Thainosaur Museum” (พิพิธภัณฑ์ ไทยโนซอร์) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 (ใต้) อาคารสกายฟลายเออร์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น กรุงเทพมหานคร เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. ค่าเข้าชม จันทร์-ศุกร์ ก่อน 16.00 น. ผู้ใหญ่ 250 บาท /เด็ก 150 บาท จันทร์-ศุกร์ หลัง 16.00 น. และเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใหญ่ 290 บาท /เด็ก 180 บาท ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081 132 1557 หรือที่เพจ Thainosaur Museum