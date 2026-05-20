“สวนดุสิตอรุณ” ชวนสายสุขภาพร่วมกิจกรรมแอโรบิกบนสวนลอยฟ้า ทุกวันพุธ

“สวนดุสิตอรุณ” ชวนฟิตกลางเมือง กับกิจกรรม “Aerobic in the Park” ทุกวันพุธ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตอบรับกระแสรักสุขภาพและเทรนด์แอโรบิก “กลุ่มดุสิตธานี” เดินหน้าต่อยอดแนวคิด “พื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน” จัดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง “Aerobic in the Park” ณ สวนดุสิตอรุณ ชั้น 6 ซึ่ง ตั้งอยู่ภายในโครงการ ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ (Dusit Central Park) เนรมิตสวนลอยฟ้าใจกลางย่านธุรกิจให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพสำหรับทุกคน ชูไลฟ์สไตล์ Active สุขภาพดี เข้าถึงง่าย และเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สวนดุสิตอรุณ ถูกออกแบบให้เป็น “ปอดของชุมชน” ท่ามกลางเมืองใหญ่ เติมเต็มพื้นที่สีเขียว โดยเชื่อมต่อแนวคิดระบบนิเวศเมืองกับสวนลุมพินี เพื่อเอื้อต่อการไหลเวียนของลมและธรรมชาติ เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติในทุกวัน
สำหรับกิจกรรม “Aerobic in the Park” นำเทรนด์ออกกำลังกายยอดนิยมจากสวนลุมพินีมาสู่สวนลอยฟ้า โดยได้ทีมครูผู้สอนมืออาชีพจาก Dance for U (ทีมเดียวกับสวนลุมพินี) มานำเต้นอย่างสนุกและปลอดภัย พร้อมการสนับสนุนจาก Lululemon และทีมช่างภาพ DGI ที่ร่วมบันทึกบรรยากาศความประทับใจให้ผู้เข้าร่วม
รายละเอียดกิจกรรม
• วัน-เวลา: ทุกวันพุธ เวลา 18.00 – 19.00 น.
• สถานที่: สวนดุสิตอรุณ ชั้น 6
• ค่าเข้าร่วม: ฟรี! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline