สุดอันซีน ภาพสลักหินเก่าแก่กว่าพันปี “นารายณ์บรรทมสินธุ์ใต้น้ำ” หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่อุบลฯ

สุดอันซีน ภาพสลักนูนต่ำ “พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ใต้น้ำ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย กลางลำน้ำลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็น
เพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพสุดอันซีน “ภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ใต้น้ำ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย กลางลำน้ำลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นถึงความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
โดยโพสดังกล่าว ระบุข้อความว่า "หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ใต้น้ำ จ.อุบลราชธานี
ภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตั้งอยู่บริเวณวังมน ลำน้ำลำโดมใหญ่ พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี
ภาพสลักและรูปแบบทางศิลปะ สลักเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาบนลำตัวของพระยาอนันตนาคราช 3 เศียร ที่ปลายเท้าสลักเป็นรูปนางลักษมี พระนาภีสลักเป็นสายยกขึ้นพร้อมรูปวงรีที่ยังไม่ได้แกะสลักรายละเอียด มีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัว อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15-16
คาดว่าคนโบราณใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรม หรือบวงสรวงบูชา หรืออาจเป็นศาสนสถานอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีคติความเชื่อว่าสายน้ำที่ไหลผ่านวรกายพระองค์จะเป็นสายน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังชุมชนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่ 9 ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ในพื้นที่เทือกเขาพนมดงรัก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ในทุกปีช่วงต้นเดือนมีนาคม ระดับน้ำบริเวณวังมน ลำน้ำลำโดมใหญ่ จะลดลงจนเผยให้เห็นองค์พระ จะมีการจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ "นารายณ์บรรทมสินธุ์" ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่ดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เดินทางมาเยือนเป็นประจำทุกปี
ภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ถูกค้นพบ เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ได้มีชาวบ้าน บ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ ได้ออกหาปลาและอาหารป่า ขณะที่กำลังหาปลาอยู่ ชาวบ้านได้พบภาพสลักอยู่บนแผ่นหินที่อยู่ใต้น้ำด้านขวาของลำโดมใหญ่ บริเวณวังมน
จากข่าวสารและความเชื่อที่ได้พบภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทำให้ทราบถึงสำนักพระราชวัง จนในปี พ.ศ.2534 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทรงพระดำเนินโดยทางเท้า ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สร้างความปราบปลื้มให้กับราษฎรในตำบลโดมประดิษฐ์เป็นที่สุด
ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถือเป็นภาพสลักเดียวในประเทศไทย ที่ปรากฏบนลำน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะจมอยู่ใต้น้ำในเวลาน้ำหลาก และช่วงหน้าแล้งในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เมื่อน้ำลดจึงจะสามารถมองเห็นภาพแกะสลักได้ โดยการเดินทางไปยังภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ต้องเดินทางด้วยเท้า โดยระยะทางจากยอดลำโดมถึงภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประมาณ 14 กิโลเมตร"
นอกจากนี้ทางเพจ SMART Soldiers Strong ARMY ได้ระบุว่า ภายหลังสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลพัฒนาที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ได้พัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวน การดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และการรักษาต้นน้ำ มรดกทางวัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไป
