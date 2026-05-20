ปักหมุด 10 วัดแลนด์มาร์กแห่งศรัทธา ร่วมมหากุศลครั้งใหญ่ใน “วันวิสาขบูชาโลก”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธา เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญสากลของโลก เตรียมปักหมุดร่วมงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่ 10 วัดแลนด์มาร์กแห่งศรัทธาทั่วไทย ร่วม “จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ” ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันทั่วประเทศ
โดยงานส่วนกลาง จัดขึ้น ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2569 พบกับกิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมายตลอด 3 วัน
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสังเวชนียสถานจากแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
- รดน้ำ ห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ เสริมความร่มเย็น
- ชมสาธิตการพับดอกบัว
- ชม ชิม ช้อป อาหารจากชุมชน
- ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา
- ชมสวนแสง “ประทีปแห่งศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา” งดงามยามค่ำคืน
โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ได้แก่
- ทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์
- แห่ผ้าห่ม รดน้ำ และถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์
- ร่วมจุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 1 ล้านจบ
- ถวายผ้าป่า และฟังเทศน์ฉลองพระราชศรัทธาเทียนรุ่งตลอดคืน
พร้อมชวนปักหมุด 10 วัดแลนด์มาร์กแห่งศรัทธา จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ณ 10 วัดสำคัญทั่วไทย ดังนี้
1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
2. วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่
4. วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
5. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
6. วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
7. วัดต้นเลียบ จังหวัดสงขลา
8. วัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย
9. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
10. วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี
นอกจากนั้นในส่วนภูมิภาคอื่นๆ สามารถร่วมงานได้ ณ วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งแสงธรรม พลังแห่งศรัทธา และส่งต่อพลังแห่งความดีไปทั่วแผ่นดินไทย
