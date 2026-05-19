“รมว.ท่องเที่ยวฯ” เผย ครม.ยกเลิก ‘ฟรีวีซ่า 60 วัน’ กลับไปใช้เกณฑ์เดิม ตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ไทยได้ประมาณ 30 วัน
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน (ผ. 60) จำนวน 90 กว่าประเทศ รวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า 1 วีซ่า ก็ยกเลิกเช่นเดียวกัน โดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิม ตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ
ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆ ต่อมติดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก 60 วัน ก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ 30 วัน
สำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่ คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตรา จะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหน โดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้าน