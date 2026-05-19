อันซีนแม่ฮ่องสอน “บ่อกินรี” อัญมณีสีมรกตแห่งสาละวิน 1 ปีมีแค่ครั้ง!

ชวนชมความงามสุดอันซีนของ “บ่อกินรี” ที่ซ่อนตัวอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะสามารถชมได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปี ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้เท่านั้น
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพความสวยงามของ “บ่อกินรี” ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมให้ข้อมูลว่า
ใครที่กำลังมองหาพิกัดที่เที่ยว Unseen แบบเอ็กซ์คลูซีฟ วันนี้เราขอพาไปทำความรู้จักกับ "บ่อกินรี" แหล่งท่องเที่ยวสุดตระการตาที่ซ่อนตัวอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่บอกเลยว่าสายรักธรรมชาติห้ามพลาดเด็ดขาด!
1 ปีเห็นได้แค่ครั้งเดียว ความพิเศษสุดๆ ของที่นี่คือ จะเปิดให้ชมความสวยงามและปรากฏโฉมให้เราเห็น เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น! เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำสาละวินลดระดับลง โขดหินและแอ่งน้ำที่ซ่อนอยู่ก็จะเผยความสวยงามออกมา ส่วนในฤดูฝน บ่อจะจมหายลงไปอยู่ใต้ระดับน้ำของแม่น้ำสาละวิน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดล้ำ บ่อกินรีมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำหินปูนธรรมชาติ ที่เกิดจากการรังสรรค์ของการกัดเซาะระหว่างกระแสน้ำและหินมาอย่างยาวนาน
สระน้ำสีมรกต ไฮไลต์สำคัญคือความสวยงามของแอ่งน้ำใสสีมรกต ท่ามกลางบรรยากาศของโขดหิน ธรรมชาติป่าไม้เขียวขจี และภูเขาที่โอบล้อมอย่างงดงามลงตัว
ที่มาของข้อมูล: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
