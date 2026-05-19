เริ่มมาแล้ว! “ดอกกระเจียว” อช.ไทรทอง คาดบานสะพรั่งกลางเดือน ก.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันที่ 19 พ.ค. 69 ภาพจาก อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อช. ไทรทอง เผยภาพของ “ดอกกระเจียว” กลุ่มแรก ที่เริ่มออกดอกให้ได้เห็นแล้ว บริเวณทุ่งบัวสวรรค์ 3 โดยทางอุทยานฯ คาดการณ์ว่าดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 69 นี้

เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้อัพเดตการบานของดอกกระเจียว ที่ทุ่งบัวสวรรค์ 3 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 69 ข้อความว่า

มาแล้วจ้า กระเจียวกลุ่มแรกบริเวณทุ่งบัวสวรรค์ 3 🌷🌷
"อย่ามัวทำงาน จนลืมมาเที่ยวนะคะ" 🥰

สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ มีจุดชมทุ่งดอกกระเจียว 5 ทุ่งใหญ่ ๆ ให้เดินชมกันท่ามกลางบรรยากาศผืนป่าเขียวขจี กับทุ่งดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูเข้มที่พากันออกดอกชูช่อเด่นหราตัดกับท้องทุ่งหญ้าสีเขียว ดูงดงามน่าประทับใจ

อุทยานแห่งชาติไทรทอง นับเป็นหนึ่งจุดชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งสวยงามไปตลอดช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.

โดย “ดอกกระเจียว” หรือ “ดอกบัวสวรรค์” เป็นพืชวงศ์เดียวกับขิง และเป็นไม้ล้มลุกซึ่งมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเหง้าดอกกระเจียวจะฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อเข้าสู่หน้าฝน สายฝนจะปลุกเหง้าดอกกระเจียวให้แทงหน่อต่อยอดเติบโตและค่อยๆ ผลิดอกออกมาอวดโฉมความงามสมดังฉายาราชินีแห่งป่าฝน

