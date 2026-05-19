“ตรอกมะระกา” ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เมนูคุ้นเคยในแบบไม่ธรรมดา

ชวนชิม “ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ” เมนูคุ้นเคยที่มาในแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด จนกลายเป็นความไม่ธรรมดา ที่ร้าน “ตรอกมะระกา” ร้านน้องใหม่ในเครือ iberry ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
เชื่อว่า “ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ” นั้นเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันดี กับรสชาติของไก่ตุ๋นนุ่มๆ หอมๆ เนื้อไก่ฉีกแน่นหนึบ มะระตุ๋นที่มีรสขมติดปลายนิดๆ มาในน้ำซุปสีเข้มรสชาติกลมกล่อม และก็เป็นอีกเมนูก๋วยเตี๋ยวที่หลายๆ คนยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจ
มื้อนี้เลยอยากชวนมาชิม ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เมนูคุ้นเคยที่มาในแบบไม่ธรรมดา จากร้าน “ตรอกมะระกา” (TROK MARAGÀ) ร้านน้องใหม่ในเครือ iberry ที่เพิ่งเปิดให้มาชิมความอร่อยกัน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
“ตรอกมะระกา” เกิดจากการรวมคำง่าย ๆ ระหว่าง มะระ + ระกา (ไก่) สื่อให้เห็นถึงเมนูเด่นของร้านคือ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ จากแรงบันดาลใจจากเมนูสตรีทฟู้ดกินง่ายๆ ดูธรรมดา แต่เต็มไปด้วยความทรงจำ หยิบมานำเสนอในแบบใหม่ เน้นความใส่ใจในทุกรายละเอียด จนกลายมาเป็นเมนูคุ้นเคยในแบบไม่ธรรมดา
หัวใจของ “ตรอกมะระกา” คือ มะระ ผักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขมในแบบพอดี แต่ซ่อนความหวาน และคุณประโยชน์ไว้ภายใน อีกวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้คือ ไก่ ที่นี่จะต้มไก่ทั้งตัว เคี่ยวพร้อมมะระอย่างพิถีพิถัน จนได้ซุปหอมเข้มข้น ปรุงด้วยซีอิ๊วคุณภาพดี หัวน้ำปลาชั้นเยี่ยม น้ำตาลมะพร้าว และสมุนไพรไทย จนได้รสชาติที่ลึกซึ้ง
เมนูที่ต้องสั่งคือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตรอกมะระกา รวมมิตร (149 บาท) เสิร์ฟมาทั้งปีกไก่ตุ๋น ข้อไก่ตุ๋น ตีนไก่ตุ๋น ไก่บ้านฉีก เลือดไก่ มะระตุ๋น และหัวไชเท้า สั่งแบบน้ำก็จะได้ซดน้ำซุปร้อนๆ รสกลมกล่อม หอมสมุนไพร ส่วนแบบแห้ง ทางร้านจะปรุงรสชาติมาให้ สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ และมาพร้อมกับน้ำซุปหอมๆ ทั้งสองแบบเสิร์ฟพร้อมผักสดให้กินเคียง ทั้งถั่วงอก โหระพา มะระจีน และมะระขี้นก
ต่อกันด้วยหม้อร้อนๆ ซุปเปอร์หม้อไฟ (219 บาท) เสิร์ฟมาแบบร้อนๆ มีตีนไก่ตุ๋น ข้อไก่ตุ๋น และปีกไก่ตุ๋น ปรุงน้ำซุปมาให้รสชาติจัดจ้าน
เมนูข้าวที่นี่ก็มีให้ชิม ข้าวหน้าไก่ตุ๋น ตรอกมะระกา (169 บาท) ข้าวสวยร้อนๆ มาพร้อมกับเนื้อไก่ตุ๋นรสกลมกล่อม กินเคียงกับไข่ดาว กุนเชียงทอดกรอบ พริกชี้ฟ้าเขียว และต้นหอม มีน้ำจิ้มช่วยตัดรส และน้ำซุปร้อนๆ
สายแซ่บต้องลอง ยำไก่บ้านฉีก (149 บาท) เนื้อไก่บ้านฉีกเป็นชิ้น คลุกเคล้ากับเครื่องยำรสชาติจัดจ้าน และอีกเมนูกินเล่นที่ต้องสั่งคือ หนังไก่ทอด (59 บาท) หนังไก่ชิ้นใหญ่นำไปทอดกรอบๆ แบบไม่อมน้ำมัน กินคู่กับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวาน บอกเลยว่ากินเพลินมาก
ของหวานที่นี่ก็มีให้ชิม ทั้ง ลอดช่อง (89 บาท) หอมหวานกะทิ เส้นลอดช่องนุ่มๆ กรานิต้าชาไทย เฉาก๊วย (89 บาท) ที่คล้ายๆ น้ำแข็งไสรสชาติชาไทยเข้มข้นหวานมัน ส่วนเครื่องดื่มสดชื่นก็มีทั้ง น้ำลำไยสด (85 บาท) แตงโมปั่น (85 บาท) หรือจะเติมวิตามินให้ร่างกายกับเครื่องดื่ม รีเซ็ตร่างพัง (95 บาท) เป็นน้ำมะระขี้นกปั่นผสมกับมะม่วงเบา
เมนูน่าลองของที่ร้านยังมีอีกหลายจาน อาทิ ก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านฉีก (139 บาท) บะหมี่หน้าไก่ตุ๋น ตรอกมะระกา (169 บาท) บะหมี่ไก่หม้อดิน (179 บาท) ข้อไก่ตุ๋นอบหม้อดิน (99 บาท) ไก่สะเต๊ะ (139 บาท) เป็นต้น
ร้าน “ตรอกมะระกา” ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 09-4888-7172 Facebook : Trok Maraga
