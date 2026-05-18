ชมความน่ารัก “ลูกม้าลาย” สมาชิกใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เตรียมเปิดโหวตตั้งชื่อเร็วๆ นี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประสบความสำเร็จต้อนรับ “ลูกม้าลาย” เพศเมีย ตัวใหม่ สุขภาพแข็งแรง เดินคลอเคลียไม่ห่างแม่ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดแล้ว ณ ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา และเตรียมเปิดโหวตตั้งชื่อเร็ว ๆ นี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โชว์ศักยภาพความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุด “ลูกม้าลาย” เพศเมีย 1 ตัว เผยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี เดินคลอเคลียไม่ห่างแม่ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้ ณ ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่ายินดีของทางสวนสัตว์ฯ ที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกม้าลาย เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยเป็นลูกที่เกิดจากแม่ม้าลายอายุ 7 ปี และพ่อม้าลายอายุ 9 ปี ปัจจุบันได้รับการเลี้ยงดูและเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลสัตว์ (Keeper)
จากการติดตามพบว่า ลูกม้าลายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดี ร่าเริงตามวัย สามารถเดินคลอเคลียและกินนมแม่ได้ตามธรรมชาติ โดยมีแม่ม้าลายคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่าง ซึ่งการให้กำเนิดสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีม้าลายอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 5 ตัว (รวมลูกม้าลายตัวใหม่)
นายณรงวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับลูกม้าลายตัวน้อยนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อ โดยทางสวนสัตว์ฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมพิเศษ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมสนุกและมีส่วนร่วมในการโหวตตั้งชื่อเพื่อชิงรางวัลในเร็ว ๆ นี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและเด็กๆ มาสัมผัสความน่ารักรวมถึงถ่ายภาพความประทับใจได้ที่บริเวณส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาได้ทุกวัน
