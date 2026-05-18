แลนด์มาร์กใหม่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” นับถอยหลัง เปิดจริง 20 พ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่องดีไซน์สวย มู้ดดีทุกมุม ที่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ของภาคอีสาน และเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาที่ใช้ “สัจจะวัสดุ” โชว์ผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ก่อนเปิดจริง 20 พ.ค. นี้  


ชมภาพ Sneak Peek “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ของภาคอีสาน ชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และคนรุ่นใหม่เตรียมอัปเดตฟีด เช็กอินมุมสวยก่อนใคร กับดีไซน์สุดฮิปร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์“แก่น of ขอนแก่น” ผ่าน 3 Local Identity“แคน-แก่น-คูน” และเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาที่ใช้ ‘สัจจะวัสดุ’ โชว์ผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง สะท้อนพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติและวิถีอีสานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ก่อนเปิดจริง 20 พฤษภาคม 2569 นี้


มุมไฮไลต์ที่ห้ามพลาด!  
Campus Court:  พื้นที่ Retail Space รวมแบรนด์ชั้นนำ, Student Gallery และ Creative Platform รวมถึง Craft Market ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีแคน และลวดลายมัดหมี่แคนแก่นคูน สู่ดีไซน์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
Campus Garden: Indoor Garden ครั้งแรกในอีสานพร้อม Free co-working space และ Pop-up Walking street ในบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกคูน พร้อม Skylight เชื่อมพื้นที่Indoor และ Outdoor เข้าด้วยกัน 


Art Features Installation:  นำ Local Wisdom ขอนแก่น มาตีความใหม่ให้สนุก เข้าถึงง่าย และ connect กับคนรุ่นใหม่ ผ่านงาน Contemporary Art อย่าง ‘TOOM HOME – ตุ้มโฮม’ ได้แรงบันดาลใจจากบายศรีผูกเสี่ยว, ‘KONG NOI & AI TIB – ข้องน้อย & อ้ายติ๊บ’จากกระติ๊บและข้องพื้นถิ่น และ ‘SAI HOO – ไซฮู้’ จากไซดักปลา รวมถึง Character Design ที่กระจายอยู่ทั่วศูนย์ฯ 
Wall Graphic x 5 Thai Artists: Co-create กับ 5ศิลปินไทย; Witpeople, Pearako, TRY, AOW และ BHBH ร่วมสร้างสรรค์งานสตรีทอาร์ต ถ่ายทอดเรื่องราวขอนแก่น และ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัสที่แตกต่างกันในแต่ละ Floor  
‘แก่นคูณ’: มาสคอตประจำศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมออกแบบกับ ‘Vachboy’ ศิลปินรุ่นใหม่แนว Neo-Pop Art ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ดอกคูน” มาดีไซน์ใหม่เป็นคาแรคเตอร์ที่มี Active Lifestyle แบบคนอีสานแท้ 


เตรียมมาเก็บโมเมนต์แบบ #สุขถึงแก่น ให้ครบทุกมุมที่‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ ศูนย์การค้าลำดับที่ 45ของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.49 – 23.00น. เป็นต้นไป, วันที่ 21 พ.ค. - 3 มิ.ย. 69 เวลา 10.00 - 23.00 น. และวันที่ 4 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00 - 22.00 น. ติดตามได้ที่https://www.facebook.com/CentralKhonkaenCampus


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

