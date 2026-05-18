แลนด์มาร์กใหม่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” นับถอยหลัง เปิดจริง 20 พ.ค. นี้

ส่องดีไซน์สวย มู้ดดีทุกมุม ที่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ของภาคอีสาน และเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาที่ใช้ “สัจจะวัสดุ” โชว์ผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ก่อนเปิดจริง 20 พ.ค. นี้
ชมภาพ Sneak Peek “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ของภาคอีสาน ชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และคนรุ่นใหม่เตรียมอัปเดตฟีด เช็กอินมุมสวยก่อนใคร กับดีไซน์สุดฮิปร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์“แก่น of ขอนแก่น” ผ่าน 3 Local Identity“แคน-แก่น-คูน” และเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาที่ใช้ ‘สัจจะวัสดุ’ โชว์ผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง สะท้อนพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติและวิถีอีสานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ก่อนเปิดจริง 20 พฤษภาคม 2569 นี้
มุมไฮไลต์ที่ห้ามพลาด!
Campus Court: พื้นที่ Retail Space รวมแบรนด์ชั้นนำ, Student Gallery และ Creative Platform รวมถึง Craft Market ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีแคน และลวดลายมัดหมี่แคนแก่นคูน สู่ดีไซน์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
Campus Garden: Indoor Garden ครั้งแรกในอีสานพร้อม Free co-working space และ Pop-up Walking street ในบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกคูน พร้อม Skylight เชื่อมพื้นที่Indoor และ Outdoor เข้าด้วยกัน
Art Features Installation: นำ Local Wisdom ขอนแก่น มาตีความใหม่ให้สนุก เข้าถึงง่าย และ connect กับคนรุ่นใหม่ ผ่านงาน Contemporary Art อย่าง ‘TOOM HOME – ตุ้มโฮม’ ได้แรงบันดาลใจจากบายศรีผูกเสี่ยว, ‘KONG NOI & AI TIB – ข้องน้อย & อ้ายติ๊บ’จากกระติ๊บและข้องพื้นถิ่น และ ‘SAI HOO – ไซฮู้’ จากไซดักปลา รวมถึง Character Design ที่กระจายอยู่ทั่วศูนย์ฯ
Wall Graphic x 5 Thai Artists: Co-create กับ 5ศิลปินไทย; Witpeople, Pearako, TRY, AOW และ BHBH ร่วมสร้างสรรค์งานสตรีทอาร์ต ถ่ายทอดเรื่องราวขอนแก่น และ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัสที่แตกต่างกันในแต่ละ Floor
‘แก่นคูณ’: มาสคอตประจำศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมออกแบบกับ ‘Vachboy’ ศิลปินรุ่นใหม่แนว Neo-Pop Art ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ดอกคูน” มาดีไซน์ใหม่เป็นคาแรคเตอร์ที่มี Active Lifestyle แบบคนอีสานแท้
เตรียมมาเก็บโมเมนต์แบบ #สุขถึงแก่น ให้ครบทุกมุมที่‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ ศูนย์การค้าลำดับที่ 45ของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.49 – 23.00น. เป็นต้นไป, วันที่ 21 พ.ค. - 3 มิ.ย. 69 เวลา 10.00 - 23.00 น. และวันที่ 4 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00 - 22.00 น. ติดตามได้ที่https://www.facebook.com/CentralKhonkaenCampus
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline