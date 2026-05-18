อียูปรับใช้กฎวีซ่าเชงเก้นใหม่ อนุมัติ “Visa Cascade” คนไทยประวัติเดินทางดี มีโอกาสได้วีซ่านานขึ้น

สหภาพยุโรปและประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อนุมัติ “Visa Cascade” ให้คนไทยที่มีประวัติการเดินทางดีจะได้รับวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้ง (Multiple-entry) ได้นานสูงสุด 5 ปี
สหภาพยุโรป (อียู) ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทยก้าวไปอีกขั้น ด้วยการปรับใช้มาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าเชงเก้นสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย ผ่านระบบการออก “วีซ่าแบบขั้นบันได” (Visa Cascade) สำหรับกฎใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยได้เปิดประสบการณ์ในยุโรปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
ระบบการออกวีซ่าแบบขั้นบันได จะใช้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนประเภทพำนักระยะสั้น ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเกนในประเทศไทย
นักเดินทางสัญชาติไทยที่มีประวัติการเดินทางดีและไม่มีประวัติการพำนักเกินกำหนดอนุญาต อาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเป็นลำดับ นักเดินทางที่ได้รับและใช้วีซ่าเชงเก้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (multiple-entry visa) ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี หลังจากนั้น ผู้ที่เดินทางเป็นประจำสามารถขอวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งที่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี และสูงสุดถึง 5 ปี
ระเบียบใหม่นี้กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับและใช้งานวีซ่าอย่างถูกต้อง มีสิทธิได้รับการพิจารณา วีซ่า Multiple (เข้าออกได้หลายครั้ง) โดยขยายอายุการใช้งานยาวขึ้นตามลำดับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
วีซ่าอายุ 1 ปี: สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่า 1 ครั้ง และใช้งานอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน 2 ปีก่อนหน้า
วีซ่าอายุ 2 ปี: สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่าอายุ 1 ปี และใช้งานอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน 3 ปีก่อนหน้า
วีซ่าอายุ 5 ปี: สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่าอายุ 2 ปี และใช้งานอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน 4 ปีก่อนหน้า
กฎระเบียบใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางสัญชาติไทยที่เดินทางเป็นประจำสามารถเข้าถึงพื้นที่เชงเก้นทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย (Partnership and Cooperation Agreement: PCA)
วีซ่าเชงเก้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่เชงเก้นสำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วันภายในช่วงเวลา 180 วัน ทั้งนี้ วีซ่าดังกล่าวไม่ได้จำกัดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง แต่ไม่ให้สิทธิ์ในการทำงาน
พื้นที่เชงเก้นประกอบด้วย 29 ประเทศในยุโรป (ซึ่ง 25 ประเทศเป็นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป) ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน รวมถึงไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์
