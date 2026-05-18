ตะลุยเมืองหิมะ “Snowyn Wonderland” สนุกฉ่ำท้าความหนาว

ชวนไปเล่นหิมะแบบไม่ต้องบินไปเมืองนอก กับเมืองหิมะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ “Snowyn Wonderland” ท้าความหนาวกับอุณหภูมิ -10 องศา จัดเต็มกับกิจกรรมสุดสนุก และมุมถ่ายรูปสวยๆ
ใครที่ชอบความหนาวเย็น อยากเล่นหิมะแบบเต็มอิ่ม บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศแล้ว เพราะที่กรุงเทพฯ ก็มีเมืองหิมะแห่งใหม่ให้มาสนุกท้าความหนาวกัน
“Snowyn Wonderland” (สโนว์วิน วันเดอร์แลนด์) ตั้งอยู่ที่ถนนสายไหม ที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทั้งครอบครัวทุกเพศทุกวัย มีทั้งเมืองหิมะให้เล่นเย็นฉ่ำ จัดเต็มกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านแฟนตาซี มุมถ่ายภาพสวยๆ โซนบ้านหมีขาว Mallow & บ้านหมีกวาง ไปจนถึงโซนเปิดใหม่ 4D experience gate to Snowyn สัมผัสความสมจริงแบบทะลุมิติ
จากประตูทางเข้าที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เดินเข้ามาสู่โซนเมืองหิมะ ที่นี่ก็มีชุดเสื้อกันหนาว รองเท้า และถุงเท้า (ทั้งชุดเด็กและผู้ใหญ่) ไว้บริการ ให้แต่งตัวเตรียมพร้อมไปท้าความหนาวกันด้านใน ใครเป็นสายคอนเทนต์ จะนำเสื้อกันหนาวหรือพร๊อพท้าลมหนาวอื่นๆ มาเองจากบ้านก็จัดเต็มได้เลย
ก่อนเข้าสู่โดมหิมะ ก็จะมีห้องพักให้ยืนปรับอุณหภูมิกันก่อน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่แนะนำข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ต่างๆ ก่อนเข้าไปด้านใน
เปิดประตูสู่ความหนาว กับอุณหภูมิ -10 องซาเซลเซียส ด้านในมีลานหิมะกว้าง ใครชอบความสนุกตื่นเต้นก็มีสไลเดอร์หิมะ หรือจะไปเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะ ถ่ายรูปสวยๆ กับหิมะที่ปลิวมาแบบเหมือนจริง
ซื้อบัตรแล้วสามารถเข้าโดมหิมะได้ 1 ครั้ง และไม่จำกัดเวลาที่อยู่ด้านใน ใครอยู่ๆ ไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มหนาวเกินไป ก็จะมีโซนให้นั่งพักปรับอุณหภูมิก่อนจะเข้าไปท้าความหนาวกันต่อได้
ถ้าถ่ายรูปเต็มอิ่ม สนุกกับหิมะกันเต็มที่แล้ว ออกมาด้านนอกก็ยังมีโซนอื่นๆ ให้เล่นต่อ อย่างเช่น “4D Snowyn Experience” ผจญภัยในอาณาจักรหิมะแบบทะลุมิติ “Waddle Immersive Town” ออกผจญภัยไปกับเหล่าเพนกวิ้นตัวน้อยของอาณาจักรหิมะ “Ice Skate” ไถลลื่นกลางหมู่บ้านเพนกวิ้น “Mallow Express” รถไฟสายด่วนท่องเมือง Mallow Town เป็นต้น
ส่วนใครเล่นสนุกจนเริ่มหิว ที่นี่ก็มีบริการอาหารอร่อยๆ อย่างพวก พิซซ่า ฟิชแอนด์ชิปส์ กุ้งเทมปุระ และ ข้าวหน้าทงคัตสึ ไว้ให้เติมพลัง
ตอนนี้ไม่ต้องหนีร้อนไปไหนไกล ถ้าอยากสัมผัสความเย็นฉ่ำ ได้สนุกกับหิมะแบบเสมือนจริง ต้องมาที่ “Snowyn Wonderland” แห่งนี้เลย
* * * * * * * * * * * * * *
“Snowyn Wonderland” ตั้งอยู่ที่ ถนนสายไหม (ตรงข้ามสายไหม อเวนิว) เขตสายไหม กทม. เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-19.30น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-5935-9366 / Line:@snowynwonderland
ราคาบัตร โปรโมชันต้อนรับโซนใหม่ เดือนพฤษภาคม 2569
บัตรเด็ก 490 บาท (จาก 690 บาท)
บัตรผู้ใหญ่ 590 บาท (จาก 790บาท)
รถไฟ + Trampoline มีค่าบริการเพิ่มเติมเครื่องเล่นละ 80 บาท
ชุดเสื้อกันหนาว+รองเท้า+ถุงเท้าราคา 100 บาท พร้อมลุยความหนาว -10 องศาได้เลย (ไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆ)
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
