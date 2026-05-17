ลุ้นตัวต่อไป ไดโนเสาร์พันธุ์ไทย สกุลใหม่ของโลกตัวที่ 15 ที่ อช.ภูเวียง ขอนแก่น

หลังการประกาศค้นพบ “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ 14 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 กระแสความตื่นตัวในวงการบรรพชีวินวิทยาไทยก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง ราวกับว่าผืนดินอีสานที่เงียบงันมานาน กำลังค่อย ๆ ปลุก “ยักษ์แห่งโลกดึกดำบรรพ์” ให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลกว่า 130 ล้านปี
“นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” (𝘕𝘢𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘪𝘺𝘢𝘱𝘩𝘶𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴) หรือชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า “นาคาไททัน” คือไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลก และยังถือเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ชื่อของมันผสมระหว่างคำว่า “นาคา” ที่สื่อถึงพญานาค อันเป็นสัญลักษณ์แห่งลุ่มน้ำโขง กับคำว่า “ไททัน” ยักษ์ใหญ่ในตำนานกรีก สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์
แต่เรื่องราวของวงการไดโนเสาร์ไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ในขณะที่คนไทยยังตื่นเต้นกับ “นาคาไททัน” ข่าวดีอีกเรื่องก็คือ มีความเป็นไปได้สูงว่า ประเทศไทยอาจค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกตัวที่ 15 ในเร็ว ๆ นี้
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2536 ทีมสำรวจได้ค้นพบกระดูกต้นคอและซี่โครงขนาดมหึมา ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ฟอสซิลชิ้นนั้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติ จนทำให้นักวิจัยเชื่อว่า มันอาจเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่า “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” ไดโนเสาร์ชื่อดังของไทยเสียอีก
จากการประเมินเบื้องต้น อาจมีความยาวมากกว่า 20 เมตร สูงราวตึก 4-5 ชั้น หากจะให้นึกภาพง่าย ๆ ก็อาจเทียบได้กับการนำ “ยีราฟ 3 ตัว” มาต่อเรียงกันจากหัวจรดหาง
แม้จะค้นพบฟอสซิลดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี แต่พื้นที่แห่งนี้กลับเงียบงัน ไม่มีการขุดสำรวจต่อเนื่อง จนหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า ยักษ์ใหญ่ตัวนั้นหายไปไหนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง เคยเล่าว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การขุดค้นฟอสซิลในภูเวียงหยุดชะงัก ทำให้พื้นที่สูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยวไปไม่น้อย เพราะเมื่อไม่มีงานวิจัยใหม่ ไม่มีการค้นพบใหม่ นักท่องเที่ยวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อก่อนคนมาเที่ยวดูหลุมขุดค้นจำนวนมาก แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวลดลงไปถึง 5-6 เท่า
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ ดร.วราวุธ สุธีธร นักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาคนสำคัญของไทย ผู้ค้นพบ “สยามโมซอรัส สุธีธรนี” ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตัวแรกของประเทศไทย ได้ย้ายไปทำงานที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในเวลานั้นมีการค้นพบฟอสซิลจำนวนมาก จนต่อยอดกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์ระดับประเทศ
แต่หลังจาก ดร.วราวุธ เกษียณอายุ เขาได้กลับมาร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกครั้งในปี 2567 พร้อมเริ่มต้นขุดค้นบริเวณเดิมที่เคยพบฟอสซิลเมื่อกว่า 30 ปีก่อน และนั่นทำให้ภูเวียงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ทีมวิจัยเชื่อว่า ฟอสซิลที่ค้นพบอาจเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่ม “แบรคิโอซอรัส” (Brachiosaurus) หรือซอโรพอดคอยาวยักษ์ สัตว์กินพืชขนาดมหึมาที่เคยเดินอยู่บนโลกในยุคจูราสสิกและครีเทเชียส โดยมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร และอาจยาวเกิน 20 เมตร
ในช่วงปีที่ผ่านมา ฟอสซิลตัวอย่างได้ถูกส่งไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างในประเทศเยอรมนี รวมถึงฟอสซิลที่พบในแอฟริกาใต้ เพื่อศึกษาว่ามีลักษณะตรงกับสายพันธุ์ใด หรือมีจุดแตกต่างมากพอที่จะยืนยันได้ว่า เป็น “สายพันธุ์ใหม่ของโลก”
หากผลวิจัยออกมาตามที่คาดไว้ ประเทศไทยก็อาจได้ต้อนรับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่อีกหนึ่งชนิด และชื่อของมันอาจกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการไดโนเสาร์โลก
ปัจจุบัน ประเทศไทยค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์สำคัญมาแล้วหลายชนิด ทั้ง “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่”, “สยามโมซอรัส สุธีธรนี”, “อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชี” รวมถึง “นาคาไททัน” ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่า แผ่นดินอีสานของไทย คือหนึ่งในขุมทรัพย์ทางบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญของโลก
แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 30 ปี แต่ความฝันและความพยายามของนักสำรวจยังไม่เคยหยุดลง พวกเขายังคงเดินหน้าค้นหาเศษซากของอดีต เพื่อเล่าเรื่องราวของโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้
และบางที… ใต้ผืนดินเงียบงันของภูเวียง อาจมียักษ์แห่งโลกดึกดำบรรพ์อีกหลายตัว รอวันที่จะตื่นขึ้นมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกอีกครั้งก็เป็นได้
