ลำแต๊ๆ “ข้าวซอยพระอาทิตย์” สูตรต้นตำรับเชียงราย เปิดใหม่กลางพระนคร

เชื่อว่าหลายๆ คนเคยได้ยินชื่อ “ถนนพระอาทิตย์” ถนนเส้นหนึ่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ย่านยอดฮิตของคนที่ชื่นชอบมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่า หรือคนที่ชื่นชอบการชิมของอร่อย ในย่านนี้ก็มีทั้งร้านอาหารชวนชิม รวมไปถึงคาเฟ่เก๋ๆ ร้านกาแฟดีๆ ให้นั่งชิลล์กันได้ทั้งวัน
ด้วยบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนในเมือง “บ้านพระอาทิตย์” อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลคือหนึ่งในสัญลักษณ์ของย่านนี้ด้วย และตอนนี้ภายในตึกนั้นมีร้านอาหารเปิดใหม่ที่น่าจับตาชื่อร้าน “ข้าวซอยพระอาทิตย์” สูตรต้นตำรับจากเชียงราย ที่ยกครัวจากเมืองเหนือลงมาเปิดใจกลางพระนคร
เมื่อเดินเข้าร้านครั้งแรก สิ่งแรกที่ทำให้ถูกใจบรรยากาศคือร้านอยู่ในตึกเก่าที่ถูกดูแลมาอย่างดี โครงสร้างคลาสสิกยังอยู่ครบ ภายในร้านมีครัวกลางร้านแบบ Open Kitchen นั่งกินแล้วมองเห็นกระบวนการทำอาหารตรงหน้า และมีห้องแอร์เย็นสบาย เหมาะสำหรับทั้งมื้อกลางวันที่อากาศร้อน และนั่งชิลล์ยาวๆ ช่วงบ่าย
สิ่งที่ทำให้ร้าน “ข้าวซอยพระอาทิตย์” มีจุดเด่นกว่าร้านอื่นๆ คือเรื่องสูตรลับฉบับล้านนา ใช้กะทิคั้นสดทุกวัน ไม่ใช่กะทิกล่อง ความต่างตรงนี้ส่งผลตรงๆ ต่อกลิ่นและความมันของนํ้าแกง เครื่องแกงเข้มข้น มีกลิ่นเครื่องเทศที่ชัดเจนแบบล้านนา เสิร์ฟมาพร้อมเส้นไข่ทอดกรอบวางบนหน้าชาม บีบมะนาว เติมหอมแดง และผักกาดดอง ครบองค์ประกอบของข้าวซอยที่ถูกต้อง
เริ่มต้นเมนูด้วย “ข้าวซอยน่องไก่” (130 บาท) เส้นข้าวซอยเหนียวนุ่มที่มาพร้อมน่องไก่ตุ๋นนุ่ม เนื้อหลุดจากกระดูก นํ้าแกงมีความเข้มข้นและหอม ได้ความมันจากกะทิสดชัดเจน เมื่อกินคู่กับเส้นทอดกรอบและผักดองจะช่วยตัดเลี่ยนได้พอดี
สำหรับคนชอบเนื้อสัตว์ที่มีมากขึ้น “ข้าวซอยซี่โครงหมู” (160 บาท) ซี่โครงหมูตุ๋นมาในนํ้าแกงข้าวซอยสูตรเดียวกัน เนื้อนุ่มร่อนออกจากกระดูก เพิ่มความกลมกล่อมให้นํ้าแกง
ที่มากไปกว่านั้นคือทางร้าน “ข้าวซอยพระอาทิตย์” ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวให้เลือกสั่ง “ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสไลด์” (50 บาท) ที่ใช้เนื้อสไลด์อย่างดี และมีนํ้าซุปเข้มข้นสีเข้มรสกลมกล่อม เลือกระดับความเผ็ดได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูขนมจีน และข้าวหมูตุ๋นหรือเนื้อตุ๋น ให้เลือกสั่งอีกด้วย
ในส่วนของหวานและเครื่องดื่มก็ไม่ต้องไปหาต่อที่ไหนอีก เพราะที่ร้าน “ข้าวซอยพระอาทิตย์” ยกเมนูจากร้าน ปังนมควาย By โก้ เมืองเพชร มาเสิร์ฟให้ถึงที่ ซึ่งจุดเด่นของ “นมควาย” คือมีโปรตีน สูงกว่านมวัว ช่วงนี้หน้าร้อนต้องลอง “นมควายปั่นลอดช่องวัดเจษ” (99 บาท) และ “นมควายปั่นมะพร้าว” (99 บาท) ที่มีความหอมละมุนนม และหวาน มัน นัว เป็นเอกลักษณ์
ตบท้ายด้วยของหวาน อย่าง “ปังกลมปิ้งนมควาย” (45 บาท) และ “ปังไส้นมควาย” (39 บาท) ที่ใช้ขนมปังเนื้อนุ่มและวิปครีมนมควายหอมละมุนลิ้น ต่อด้วย “ขนมครก” (55 บาท) ขนมไทยแป้งกรอบนอกนุ่มใน หอมกะทิสด ลงตัว
“ข้าวซอยพระอาทิตย์” ตั้งอยู่ที่ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น. โทร. 09-0223-4998
