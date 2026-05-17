สำเร็จ! “ลูกนกตะกราม” ฟักจากตู้อบตัวแรกในรอบ 40 ปี ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี แจ้งข่าวดี หลังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ทำการฟัก “ลูกนกตะกราม” ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 40 ปีได้สำเร็จ โดยพ่อแม่นกตะกรามคู่นี้ เป็นคู่สุดท้ายที่เหลืออยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้ว
เฟซบุ๊กเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้โพสต์ภาพของ “ลูกนกตะกราม” ตัวน้อยที่เพิ่งฟักออกจากไข่ในตู้อบ พร้อมให้ข้อมูลว่า
น้องตัวตึงที่อยู่ในตู้ฟัก ก็คือ “ลูกนกตะกราม” (Greater Adjutant) ยักษ์ใหญ่
ในตระกูลนกกระสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของภูมิภาคและของโลก
จุดพีคของเรืองนี้ คือ งานนี้พ่อแม่ไม่ต้อง.... น้องเกิดจากตู้ ดูแลโดยการเลี้ยงมือ และสตอรี่ของน้องลูกนกตัวนี้ไม่ธรรมดา เพราะน้องมาจากพ่อแม่นกตะกราม คู่เดียวที่หลงเหลืออยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว!
ซึ่งปกติแล้วพ่อแม่นกคู่นี้เขาจะเป็นสายสบายๆนิดนึง ออกไข่ปีละใบสองใบ แต่ก็ฟักบ้างไม่ฟักบ้างจนเจ้าหน้าที่ทีมงาน ลุ้นกันตัวโก่ง ตัวบิด... รอบนี้เลยขอเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิต นำไข่มาช่วยฟักในตู้ฟัก...จนรอดชีวิตมาได้สำเร็จ
และนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เลยที่สามารถเพาะฟักนกตะกรามด้วยตู้ได้สำเร็จ เพราะในธรรมชาติของเมืองไทย เจ้านกยักษ์ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปนานกว่า 40 ปีแล้ว!
ข้อมูลนกตะกราม (Leptoptilos dubius)
- จัดเป็นที่อยู่ในกลุ่มนกกระสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่
- ขนาดและรูปร่างความสูงเมื่อยืนประมาณ 145-150 เซนติเมตร
- ความกว้างของปีกขยายได้ถึง 250-270 เซนติเมตร
- สีสันลำตัวของนกชนิดนี้ โดยทั่วไปเป็นสีดำกระดานชนวน, สีเทา และสีขาว
- ลักษณะเด่นคือ * บริเวณหัวและคอไม่มีขนปกคลุม เผยให้เห็นผิวหนังสีชมพูปนน้ำตาลชัดเจน มีจะงอยปากหนาและมีขนาดใหญ่ มี "ถุงลม" หรือถุงคอ (Air sac) สีชมพูอมเหลืองห้อยลงมาทางด้านหน้าของลำคอ
- ความต่างระหว่างเพศ เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะคล้ายกัน แต่เพศผู้มักมีขนาดตัวและจะงอยปากที่หนาใหญ่กว่าเพศเมีย
- น้องนกชนิดนี้ มีอายุยืนประมาณ 35-40 ปี อายุในหนึ่งชั่วรุ่น (Generation length)มีระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดจนเติบโต เมื่อโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดลูกรุ่นต่อไป อยู่ที่ประมาณ 12.55 ปี
- เป็นนกที่อาจพบอยู่รวมกันเป็นฝูง (Congregatory) ตามแหล่งหากินต่างๆ
