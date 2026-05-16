“รมว.ซาบีดา” ต้อนรับ ผอ.ยูเนสโก กระชับความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรม

“รมว.ซาบีดา” ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เยือนไทยอย่างเป็นทางการ กระชับความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรม นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชมโบราณวัตถุล้ำค่าจากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายคอลิด อะห์มัด อัลอะนานี อะลี อิซ (H.E. Mr. Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือและเยี่ยมคารวะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายทศพร ศรีสมาน รองอธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเริ่มจากอาคารมหาสุรสิงหนาท ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งมรดกโลก อาทิ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รวมถึงโบราณวัตถุสำคัญที่ได้รับคืนจากต่างประเทศ
จากนั้น เยี่ยมชมโรงราชรถ ซึ่งสะท้อนความเชื่อ ศิลปกรรม ราชประเพณีของไทย
ในโอกาสดังกล่าว ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงโบราณวัตถุภายในพื้นที่จัดแสดง ตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ ทั้งในมิติทางวิชาการและการเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
