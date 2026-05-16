“Free Nights - Limited-Time” เที่ยวเอเชียให้นานกว่าเดิมกับ เอ็นเอช คอลเลคชั่น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์

เที่ยวเอเชียให้นานกว่าเดิมกับ "เอ็นเอช คอลเลคชั่น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์" พร้อมข้อเสนอคืนพักฟรีสุดพิเศษ เปิดจองระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2569 สำหรับการเข้าพักถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569
เอ็นเอช คอลเลคชั่น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (NH Collection Hotels & Resorts) ภายใต้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางพักผ่อนยาวนานยิ่งขึ้นในจุดหมายปลายทางสุดงดงามทั่วเอเชียกับโปรโมชั่น “Free Nights - Limited-Time” ซึ่งเปิดให้จองระหว่างวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2569 สำหรับการเข้าพักถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้เข้าพักจะได้รับเพิ่มฟรี 1 คืนต่อการจอง สิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับวิลล่าแต่ละประเภท และกิจกรรมสุดพิเศษ ณ รีสอร์ทในเครือที่มัลดีฟส์และประเทศไทย
ตั้งแต่ความงดงามของทะเลมัลดีฟส์สู่เสน่ห์แห่งชายฝั่งบนเกาะสมุย ข้อเสนอสุดพิเศษนี้ชวนให้นักเดินทางได้ใช้เวลาพักผ่อนให้ช้าลง และดื่มด่ำกับการเข้าพักที่ยาวนานพร้อมเปี่ยมความหมายยิ่งขึ้น
ณ เอ็นเอช คอลเลคชั่น มัลดีฟส์ รีธิ รีสอร์ท (NH Collection Maldives Reethi Resort) ผู้เข้าพักที่สำรองห้องพักต่อเนื่อง 4 คืน รับฟรีทันทีคืนที่ 5 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาพักผ่อนท่ามกลางเกาะสวรรค์กลางมหาสมุทรได้อย่างเต็มอิ่มยิ่งขึ้น โดยราคาเริ่มต้นที่ 10,206 บาท ต่อห้อง ต่อคืน ยังมาพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับการจองตรงกับโรงแรมคัดสรรตามประเภทวิลล่า ไม่ว่าจะเป็น floating breakfast ทรีตเมนต์นวดไทย ค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกดิน ล่องเรือชมปลาโลมา ดำน้ำตื้นสำรวจแนวปะการังหน้ารีสอร์ท (House Reef) รวมถึงส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับห้องอาหาร เพื่อยกระดับประสบการณ์พักผ่อนบนเกาะอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Free Nights Flash Sale | Stay 5 Pay 4 at NH Collection Reethi
ขณะที่ เอ็นเอช คอลเลคชั่น มัลดีฟส์ ฮาวอดด้า รีสอร์ท (NH Collection Maldives Havodda Resort) มอบประสบการณ์พักผ่อนเหนือระดับ ด้วยสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้านการเดินทาง กับข้อเสนอสำรองห้องพักต่อเนื่อง 4 คืน รับฟรีทันทีคืนที่ 5 ราคาเริ่มต้นที่ 10,530 บาท ต่อห้อง ต่อคืน สำหรับผู้เข้าพักระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 30 กันยายน 2569 จะได้รับการอัปเกรดแพ็กเกจอาหารฟรี อีกทั้งห้องพักประเภท Sunrise Beach Pool Villa, Sunset Beach Pool Villa และ Over Water Pool Suite ยังมาพร้อมบริการรถรับส่งภายในประเทศแบบไป-กลับฟรีหรือในราคาพิเศษขึ้นอยู่กับวันที่เข้าพัก สิทธิประโยชน์สำหรับการจองตรงยังได้รับการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับวิลล่าแต่ละประเภท ตั้งแต่ floating breakfast ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ไปจนถึงคลาสโยคะส่วนตัวและกิจกรรมสำหรับครอบครัว เหมาะสำหรับคู่รักและนักเดินทางหลายช่วงวัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Free Nights Flash Sale | Stay 5 Pay 4 at NH Collection Havodda
สำหรับนักเดินทางที่มองหาการพักผ่อนริมทะเลในประเทศไทย เอ็นเอช คอลเลคชั่น สมุย พีซ รีสอร์ท (NH Collection Samui Peace Resort) มอบข้อเสนอ เมื่อสำรองห้องพักต่อเนื่อง 3 คืน รับฟรีทันทีคืนที่ 4 ให้ผู้เข้าพักได้ดื่มด่ำกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ โดยรีสอร์ทตั้งอยู่บนหาดบ่อผุดอันเงียบสงบ โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแบบไทย ผสานเสน่ห์สไตล์เกาะอย่างลงตัว พร้อมบริการอาหารเช้าทุกวัน ราคาเริ่มต้นที่ 3,150 บาท ต่อห้อง ต่อคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม NH Collection Samui Peace Resort | Stay 4 Pay 3 Beachfront Escape in Koh Samui
เมื่อฤดูกาลแห่งการพักผ่อนมาถึง และสิทธิ์เข้าพักสุดพิเศษมีจำนวนจำกัด ข้อเสนอ “Free Nights - Limited-Time” จาก เอ็นเอช คอลเลคชั่น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ชวนให้นักเดินทางออกไปสัมผัสการพักผ่อนที่คุ้มค่ายิ่งกว่า ด้วยการเข้าพักที่ยาวนานขึ้น พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและประสบการณ์อันน่าจดจำสู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วเอเชีย
