ชวนพักผ่อนกับแพคเกจพิเศษสำหรับคู่รักและครอบครัว ณ เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เปิดตัวแพคเกจสุดพิเศษเพื่อการพักผ่อนสำหรับคู่รักและครอบครัว ขอเชิญแขกทุกช่วงวัยร่วมพักผ่อนและกระชับความสัมพันธ์ในสถานที่พักผ่อนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ 2 ข้อเสนอสุดพิเศษ
เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต, ซึ่งตั้งอยู่บนอ่าวส่วนตัวอันเงียบสงบทางชายฝั่งตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ขอเชิญชวนคู่รักและครอบครัวมาสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบ #StayWell ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามด้วยตัวเลือกแพคเกจสุดพิเศษ รีสอร์ทแห่งนี้โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของอ่าวสิเหร่และทะเลอันดามัน มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้เข้าพักได้หลีกหนีจากความวุ่นวาย พร้อมนำเสนอห้องพักและวิลล่าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ท่ามกลางวิวมหาสมุทรที่ทอดยาว ชายหาดอันบริสุทธิ์ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 3 แห่ง พื้นที่แห่งการผ่อนคลายอย่าง Heavenly Spa by Westin™ คิดส์คลับ Westin® Kids Club รวมถึงห้องอาหารและบาร์ ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนสำหรับทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง
สำหรับแพคเกจแรก “Stay for Breakfast at Siray Bay” นักเดินทางจะได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม (#SleepWell) บนเตียงนอน Heavenly® Bed อันเป็นเอกลักษณ์ ตื่นขึ้นมาพร้อมรับชมวิวทะเล สัมผัสลมเย็นสบาย และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเช้า ณ ห้องอาหารนานาชาติ ซีซันนอล เทสท์ ไม่ว่าคู่รักจะเลือกใช้เวลาไปกับการสำรวจเมืองเก่าภูเก็ต สัมผัสเกลียวคลื่นกับทัวร์พายเรือคายัคฟรี เพลิดเพลินกับทริปดูนก หรือเพียงแค่เอนกายพักผ่อนริมชายหาด ข้อเสนอพิเศษนี้ก็ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่เงียบสงบได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเปิดให้จองและเข้าพักได้ถึง 30 มิถุนายน 2569
นอกจากนี้ ครอบครัวยังสามารถเพลิดเพลินกับแพคเกจ “Kids Eat Free Package” ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความกังวลใจในการท่องเที่ยว ภายในสถานที่พักผ่อนริมทะเลแห่งนี้ ผู้ปกครองและเด็กๆ สูงสุด 2 คนสามารถสร้างความทรงจำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ สร้างปราสาททราย หรือสำรวจอ่าวสิเหร่ด้วยทัวร์ปั่นจักรยาน หลังจากอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเช้า ผู้เข้าพักยังสามารถรับประทานเซ็ตเมนู 3 คอร์สสำหรับ 2 ท่าน ได้ที่ ซีซันนอล เทสท์หรือ ห้องอาหารเปรโก้ บายเดอะบีช พิเศษสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สูงสุด 2 คน เข้าพักฟรีเมื่อแชร์เตียงร่วมกับผู้ปกครอง และรับประทานอาหารฟรีจากเมนูเด็ก เมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่ที่สั่งอาหารจากเมนูปกติ
สำหรับครอบครัวใหญ่ สามารถเพิ่มผู้เข้าพักท่านที่ 3 ได้ในราคา 1,600 บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้าและเตียงเสริม) และรับประทานเซ็ตเมนู 3 คอร์สได้ในราคาเพิ่มเติม 700 บาทต่อท่านต่อคืน แพคเกจนี้เปิดให้จองและเข้าพักได้ถึง 30 มิถุนายน 2569 เช่นกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก โทร. 0-7633-5600 หรืออีเมล wh.hktwi.reservations@westin.com หรือติดตามได้ที่ Facebook: www.facebook.com/westinphuket และ Instagram: www.instagram.com/westinphuket
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษสำหรับมื้ออาหารตามปกติ
