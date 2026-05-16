"The Taste of Australian Seaweed-Grain-Fed Beef" สัมผัสรสชาติพรีเมียมของเนื้อวัวออสเตรเลีย ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์

โกจิ คิทเช่น + บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม แบง ค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญชวนเหล่านักชิมและคนรักเนื้อร่วมค้นพบประสบการณ์ความอร่อยครั้งใหม่กับ “The Taste of Australian Seaweed-Grain-Fed Beef” โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม ที่นำเสนอเนื้อวัวออสเตรเลียคุณภาพพรีเมียมซึ่งเลี้ยงด้วยสาหร่าย ถ่ายทอดรสชาติอันเข้มข้น เนื้อสัมผัสนุ่มชุ่มฉ่ำ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นผ่านเมนูสุดสร้างสรรค์หลากหลายรายการ
ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2569 แขกผู้มาเยือนจะได้ลิ้มลอง 5 เมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันจาก Australian Seaweed-Grain-Fed Beef พร้อมเสิร์ฟผ่าน 4 ไลฟ์สเตชั่นภายในห้องอาหาร โกจิ คิทเช่น + บาร์ โดยแต่ละเมนูสะท้อนเสน่ห์ของเนื้อวัวคุณภาพเยี่ยมที่มีรสชาติเข้มข้นและสัมผัสนุ่มละมุนอย่างลงตัว
เริ่มต้นที่ Chilled Station กับเมนู Aroma Rump Steak Tartare ที่ผสานความสดใหม่ของเนื้อคุณภาพพรีเมียมเข้ากับครีมฮอร์สแรดิชและสาหร่าย ช่วยเพิ่มมิติของรสชาติได้อย่างกลมกล่อม ต่อด้วย Asian Grill Station ที่นำเสนอ Grilled Asado Short Rib ซี่โครงเนื้อย่างเนื้อนุ่ม ปรุงรสด้วยเครื่องเทศวาดูวาน (Vadouvan) และสาหร่าย ให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และรสสัมผัสเข้มข้นชวนลิ้มลอง
ที่ Carving Station พบกับสองเมนูไฮไลต์ เริ่มจาก Chargrilled Dry-Aged Prime Rib เนื้อวากิวดรายเอจจากออสเตรเลียย่างจนได้ระดับความสุกที่สมบูรณ์แบบ เสิร์ฟพร้อมซอสสเต๊ก Bois Boudran ผสมสาหร่าย อีกหนึ่งเมนูพิเศษคือ Seaweed-Crusted Tenderloin (เสิร์ฟเฉพาะ ซันเดย์บรันช์) เทนเดอร์ลอยน์ชั้นเลิศเคลือบครัมบ์สาหร่าย เพิ่มมิติทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสในทุกคำ ปิดท้ายที่ Western Live Station กับเมนู Braised Beef Cheek with Green Herb Risotto ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารอิตาเลียน ผสานแก้มเนื้อตุ๋นเนื้อนุ่มเข้ากับริซอตโต้เนื้อครีมมี่และกรีโมลาตาสาหร่ายอย่างลงตัว
“The Taste of Australian Seaweed-Grain-Fed Beef” เป็นส่วนหนึ่งของบุฟเฟต์นานาชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ โกจิ คิทเช่น + บาร์ ทั้งมื้อกลางวัน มื้อค่ำ และ ซันเดย์บรันช์ นอกจากเมนูเนื้อสุดพิเศษ แขกยังสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ ซูชิและซาชิมิระดับพรีเมียม อาหารไทย อาหารเอเชีย และเมนูตะวันตกยอดนิยม รวมถึงของหวานหลากหลายรายการ ที่นำเสนอผ่านครัวเปิดและไลฟ์สเตชั่น เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น
ร่วมสัมผัสอีกระดับของรสชาติและนวัตกรรมแห่งวงการเนื้อวัวพรีเมียมได้ที่ โกจิ คิทเช่น + บาร์ ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้:
บุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำวันธรรมดา (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 22.00 น.) ราคา 1,999 บาท++/ท่าน
บุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำวันสุดสัปดาห์ (ศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 17.30 – 22.00 น.) ราคา 2,599 บาท++/ท่าน
บุฟเฟต์มื้อกลางวันวันเสาร์ (เวลา 12.00 – 14.30 น.) ราคา 2,599 บาท++/ท่าน
ซันเดย์บรันช์ (เวลา 12.00 – 14.30 น.) ราคา 2,899 บาท++/ท่าน
สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลด 10% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล์ restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com และสามารถจองผ่าน https://bit.ly/GojiBangkokPR
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์ https://www.gojikitchenbangkok.com/th/
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/GojiKitchenAndBar/
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @gojikitchenbar
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline