"Market Place Grand Buffet" เต็มอิ่มบุฟเฟต์สุดอลังการ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

สัมผัสประสบการณ์บุฟเฟต์สุดยิ่งใหญ่ กับ Market Place Grand Buffet มื้อค่ำวันศุกร์และเสาร์ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ขอเชิญชวนแขกผู้เข้าพักและชาวภูเก็ต ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ กับ Market Place Grand Buffet บุฟเฟต์สุดอลังการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน
บุฟเฟต์จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ ห้องอาหารออลเดย์ไดนิ่งที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของโรงแรม พร้อมนำเสนอเมนูอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด รวมถึง “Catch of the Day” จากเรือประมงในทะเลอันดามัน ที่เสิร์ฟทั้งแบบแช่เย็นบนไอซ์บาร์ หรือย่างสดใหม่บนเตาถ่านอย่างพิถีพิถัน
นอกจากนี้ ยังมีเมนูคุณภาพให้เลือกสรรอย่างครบครัน ทั้งสลัด ชีสและโคลด์คัท เนื้อสัตว์ระดับพรีเมียม อาหารไทยยอดนิยม รสชาติพื้นเมืองภูเก็ต อาหารนานาชาติ และของหวานแสนอร่อย เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจในทุกคำ
ผู้มาใช้บริการสามารถเลือกอิ่มอร่อยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
Standard Buffet ราคา 1,390 บาทสุทธิต่อท่าน
Premium Buffet ราคา 1,890 บาทสุทธิต่อท่าน ซึ่งรวมทุกเมนูจาก Standard Buffet พร้อม 3 เมนูซิกเนเจอร์พรีเมียม ที่หมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากทั้งแหล่งท้องถิ่นและซัพพลายเออร์ชั้นนำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ได้ที่
โทร: 0-7664-3555
เว็บไซต์: www.courtyardphukettown.com
อีเมล: reservations.phukettown@courtyard.com
Facebook: www.facebook.com/courtyardbymarriottphukettown
Line: @courtyardphuket
