ดราม่า ชื่อ “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ไทยตัวใหม่ของโลก ชาวโลกชื่นชม แต่ชาวเน็ตไทยบางคนกลับด้อยค่าความเป็นไทย

ดราม่าแบบไม่น่าจะเกิด สำหรับชื่อ “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์พันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลก ตัวใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งชาวโลกและชาวไทยส่วนใหญ่ต่างชื่นชม แต่กลับมีชาวเน็ตไทยบางคนรับความเป็นไทยไม่ได้ ทั้งด้อยค่า บูลลี่ ล้อเลียน ดูถูกชื่อนาคาไททันสารพัด ทั้ง ๆ นี่คืออีกหนึ่งการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์พันธุ์ไทย และความก้าวหน้าทางงานบรรพชีวินวิทยาต่อสายตาชาวโลก
ถือเป็นอีกข่าวดีของประเทศไทยที่วันนี้ บ้านเรามีไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลก ลำดับที่ 14 ที่มีความพิเศษชวนตะลึงคือ เป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน เท่าที่มีการสำรวจพบในปัจจุบัน
ไดโนเสาร์พันธุ์ไทยชนิดใหม่ของโลกตัวนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า “นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” (Nagatitan chaiyaphumensis) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “นาคาไททัน” ซึ่งทางเพจ กรมทรัพยากรธรณี ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับนาคาไททัน ไว้ว่า
#นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ และใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย
ทีมนักบรรพชีวินวิทยาชาวไทยและสหราชอาณาจักร ค้นพบและศึกษาซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลก 'นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส' (Nagatitan chaiyaphumensis) ณ บ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นับเป็นการค้นพบไดโนเสาร์กลุ่มไททาโนซอริฟอร์มขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดร.ศิตะ มานิตกุล นักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PRC MSU หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ไทยตัวใหม่ อธิบายว่า วาฬอยู่ในมหาสมุทรซึ่งมีมวลน้ำช่วยรองรับน้ำหนัก จึงสามารถวิวัฒน์ให้มีขนาดใหญ่ได้ แต่ไดโนเสาร์ซอโรพอดนั้นน่าทึ่งมาก เพราะเป็นสัตว์บก มันจึงปรับตัวให้กระดูกมีช่องอากาศภายในเพื่อลดน้ำหนัก รวมถึงวิวัฒนาการโครงสร้างร่างกายอื่นๆ จนกลายเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา
จากการศึกษาชิ้นส่วนกระดูกมากกว่า 20 ชิ้น โดยเฉพาะกระดูกขาหน้าขวาท่อนบนที่มีความยาวถึง 178 เซนติเมตร รวมถึงกระดูกซี่โครงและกระดูกต้นขาหลังที่ยาวกว่า 2 เมตร นักวิจัยประเมินว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้มีความยาวประมาณ 27–30 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 26 ตัน และเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่ 14 ที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
นาคาไททัน เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวหรือซอโรพอด (Sauropod) อยู่ในกลุ่ม Titanosauriformes สะสมตัวอยู่ในหมวดหินโคกกรวด กลุ่มหินโคราช อายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้น ราว 100–115 ล้านปีก่อน ชื่อ 'นาคาไททัน' มาจากคำว่า 'นาคา' หมายถึง พญานาคในคติความเชื่อไทย และ 'ไททัน' หมายถึง ยักษ์ในตำนานกรีก สื่อถึงไดโนเสาร์คอยาวขนาดมหึมา ขณะที่ 'ชัยภูมิเอนซิส' ตั้งชื่อตามจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการค้นพบเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากการสังเกตของนายถนอม หลวงนันท์ ชาวบ้านพนังเสื่อ ก่อนมีการแจ้งมายังกรมทรัพยากรธรณี และเข้าตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 จนนำไปสู่การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี คณะสำรวจขุดค้นนำโดยนางสาวศศอร ขันสุภา นักวิชาการทรัพยากรธรณี ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเฉิดฉัน โพธิไชยา นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ดำเนินการเข้าสำรวจและขุดค้นเพิ่มเติม และค้นพบชิ้นส่วนทั้งสิ้นกว่า 20 ชิ้น
ชิ้นส่วนสำคัญที่ค้นพบ ได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง (Dorsal vertebra) กระดูกใต้กระเบนเหน็บ (Sacrum) กลุ่มกระดูกเชิงกราน (Pelvis) ได้แก่ อีเลียม (Ilium) และพิวบิส (Pubis) กระดูกขาหน้าขวาท่อนบน (Right humerus) สภาพสมบูรณ์ที่ยาวถึง 178 เซนติเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา มีคุณลักษณะสำคัญที่สามารถนำไปศึกษาวิจัยต่อ ต่อมาได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น “แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อ” และซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบบางส่วนถูกนำไปอนุรักษ์ไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2566 กรมทรัพยากรธรณี โดย นางสาวศศอร ขันสุภา และคณะ ดำเนินการสำรวจ ขุดค้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ และอุทยานธรณีชัยภูมิ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2567 ดร.ศิตะ มานิตกุล นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมเนชันแนล จีโอกราฟิก ผ่านโครงการ Exploring the Titans : Investigating Thailand’s Largest Dinosaur and Engaging Local Communities in Chaiyaphum Geopark (Project Thaitan) เพื่อศึกษาวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน อุทยานธรณีชัยภูมิ และกรมทรัพยากรธรณี โครงการดังกล่าวทำงานร่วมกับชุมชนและโรงเรียน ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ไทยตัวล่าสุด เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้การสำรวจและขุดค้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับทีมวิจัยผ่านค่ายสำรวจขุดค้น กิจกรรมบรรพชีวินสัญจร การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดนิทรรศการ ณ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อ
การค้นพบซากดึกดำบรรพ์อันร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเป็นหลักฐานที่แสดงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในอดีต เปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวของโลกก่อนการถือกำเนิดของมนุษย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาธรณีวิทยา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการสำรวจทรัพยากรธรณีที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติและหลักฐานสำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก
ภาพปก: อดุลย์วิทย์ กาวีระ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
ภาพประกอบและข้อมูล : ดร.ศิตะ มานิตกุล ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยามหาสารคาม
Sethapanichsakul, T., Khansubha, SO., Manitkoon, S. et al. The first sauropod dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Thailand enriches the diversity of somphospondylan titanosauriforms in southeast Asia. Sci Rep 16, 12467 (2026).
ด้าน ดร.ศิตะ มานิตกุล ได้โพสต์ อธิบายถึงที่มาของชื่อนาคาไททัน ผ่านเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ Sita Manitkoon ว่า
….ว่าด้วยเรื่องชื่อ “นาคยักษ์แห่งชัยภูมิ” เป็นชื่อที่นอนมาแบบไร้คู่แข่ง มันเข้ามาในหัวตั้งแต่แรก ดีใจที่คนในทีมเห็นชอบ เรารู้สึกว่าชื่อนี้เรียบง่าย ทรงพลัง นำเสนอทั้งตัวสัตว์ (ที่คอยาว หางยาว) และความเป็นภาคอีสานได้ดี…ยิ่งส่วนตัวที่เกิดปีมะโรง เลยชอบทั้งมังกรและพญานาคมาแต่ไหนแต่ไร ได้เอาชื่อนี้มาใช้ก็จะฟินซักหน่อย...ส่วนเรื่องสีและดีไซน์ ฉันชอบแบบนี้จ้ะ 55
วันนี้ นาคาไททัน ได้เผยตัวต่อผู้คนอย่างเป็นทางการแล้ว เราดีใจที่มันได้เป็นไดโนเสาร์ที่มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมเหนื่อยของผู้คนมากมาย และยังมีอีกหลายผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังการทำงานกว่าสิบนับตั้งแต่ฟอสซิลถูกค้นพบ และขออุทิศงานนี้ให้กับคุณถนอม หลวงนันท์ ผู้พบตัวอย่าง พ่อหนอมที่อยู่บนฟ้าคงดีใจที่เห็นว่าผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนซักที
ข่าวการเปิดตัวไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก “นาคาไททัน” ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นหนึ่งความยอดเยี่ยมของวงการไดโนเสาร์บ้านเรา ที่ตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และงานบรรพชีวินวิทยาของไทย ซึ่งชาวไทยและชาวโลกต่างแสดงความยินดีต่อการค้นพบดังกล่าว พร้อมทั้งชื่นชมและยกย่องต่อทีมนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลงานการค้นพบเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ นาคาไททัน
รวมถึงชื่นชมต่อชื่อ นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส ว่าเป็นชื่อที่มีความเท่ และบ่งบอกถึงความเป็นไทยผสมสากลได้อย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ดีงานนี้กลับมีชาวเน็ตไทยบางส่วนทำตัวขวางโลก ออกมาด้อยค่า บูลลี่ ล้อเลียน เสียดสี ดูถูกชื่อนาคาไททันสารพัด จนทำให้หลายคนทนไม่ได้ต้องออกมาตอบโต้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เพจ Dexzoo ที่ได้โพสต์อธิบายสรุปถึงดราม่า ดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 69 ว่า
สรุป ดราม่าชื่อสกุล "นาคาไททัน" 🦕🇹🇭🦕
ไม่เหมาะสมหรือเพราะคนอยากคอมเม้นต์ติดตลกโง่งม
ตั้งแต่ช่วงเช้ามานี้จนถึงตอนบ่าย แอดมินเห็นดราม่าเชิงขบขันจากมักเกิ้ล (ขอเรียกแบบนี้) ต่อการค้นพบซอโรพอดตัวใหม่อย่างเจ้านาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส (𝘕𝘢𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘪𝘺𝘢𝘱𝘩𝘶𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴) ซึ่งแอดขออวยว่าเป็นหนึ่งในซอโรพอดลูกรักตัวใหม่อีกตัวทันทีที่ได้เห็นโครงกระดูกจำลองความใหญ่ที่ Thainosaur Museum ความอลังการไม่สิ้นสุดมาก
ทีนี้เข้าประเด็น คอมเม้นต์ขบขันมากมายที่พูดถึงนาคาไททันนั้นมีหลายเรื่องที่แอดเจอมาทั้งวัน ดังนี้
1.บูลลี่ Paleoart : คอมเม้นต์บางคนลามหนักถึงขั้นบูลลี่งาน Paleoart ประกอบข่าวและงานวิจัย ซึ่งแอดไปดูเพจของต่างชาติหรือเพจสารคดีไทยชั้นนำแทบไม่เห็นเรื่องนี้เลย มีแต่เพจข่าวเท่านั้นที่เจอการบูลลี่ขึ้น การกระทำนี้ไม่เห็นควรแล้วหนึ่ง
2.ไม่เห็นชอบชื่อเพราะหาว่าไม่อินเตอร์ : ซึ่งคนไทยหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่า ชื่อ "Naga" นั้นเป็นชื่อสากลที่แพร่หลายในสื่อวัฒนธรรมมาก การได้ชื่อนี้มาทำให้คนจดจำง่ายและเข้าหลักสากลได้ดี ซึ่งในปัจจุบันชื่อไดโนเสาร์หลายตัวก็มาจากชื่อตำนานพื้นถิ่นโด่งดังมากมายด้วย
3.ไม่เห็นชอบเพราะทำให้คิดว่าเป็นชื่องู : อันนี้เป็นหลายคนในวงการสัตว์เลื้อยคลานที่แอดคุยกัน ได้ยินชื่อก็คิดว่าเป็นชื่องูดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่เจอในไทย
4.คอมเม้นต์เพราะความตลกโง่งม : หลายคนมีพฤติกรรมโชว์หาแสงที่เอาความแมสของข่าวเป็นช่องโหว่ คอมเม้นต์เชิงตลกอย่างระวังกัมพูชาเคลมไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ = อีสาน, ไดโนเสาร์เต็มสภา, พี่เต้เห็นยัง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งที่แอดเห็นจะเป็นกรณีนี้เสียส่วนมาก เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและแสดงวุฒิภาวะของคนคอมเม้นต์อย่างชัดเจน
ก่อนจะจบโพสต์สรุปนี้ แอดมินขอขอบคุณลูกเพจหลายคนที่รักไดโนเสาร์และเข้าใจไดโนเสาร์ไปคอมเม้นต์ตอบโต้และแสดงความเห็นแบบเข้าใจกับคนคอมเม้นต์หลายคนให้เข้าใจใหม่ บางคนเขาไม่ฟังก็ช่างเขาไม่ต้องสนใจครับ
และสุดท้ายนี้ แอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิจัยที่ศึกษาเจ้าซอโรพอดตัวนี้มาตลอด 10 ปี แอดตามข่าวตั้งแต่เริ่มมี Project Thaitan จนได้ชื่ออย่างทางการ นอกจากนี้ ขอเป็นกำลังใจกับนักบรรพชีวินวิทยาที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆที่ต้องเจอกับดราม่าบ้าบอคอแตกนี้ด้วย ขอให้ค้นหาอดีตกาลไทยเป็นที่รู้จักของชาวโลกให้มากขึ้นไปอีกครับ และสักวันไทยเราอาจเป็นอาณาจักรไดโนเสาร์ยุคครีเตเชียสแรกเริ่มที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีมาก็ว่าได้
หากใครอยากเห็นเจ้านาคาไททัน ทุกคนต้องไปชมที่ Thainosaur Museum เปิดทำการตั้งแต่ 11.00 - 22.00 น. ที่ Asiatique River front Thailand กรุงเทพฯ