สวยแต่ขนลุก “บุกคางคก” พืชกลิ่นซากศพ สู่เมนูอร่อย สารพัดประโยชน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
พารู้จักพืชสวยแปลกตาที่มีกลิ่นพาขนลุก นั่นคือ “บุกคางคก” พืชที่มีรุนแรงคล้ายกลิ่นซากศพ แต่สามารถนำหัวใต้ดินมาทำเป็นเมนูคาวหวานได้มากมาย แถมยังกินดีมีประโยชน์อีกด้วย

เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “บุกคางคก” ภายใน อช. คลองลาย พร้อมให้ข้อมูลว่า

บุกคางคก เป็นพืชล้มลุกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีหัวขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดิน โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะพบพืชชนิดนี้เจริญเติบโตอยู่ตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และพื้นที่ชื้นแฉะทั่วไปในประเทศไทย

ทำไมถึงได้ฉายาว่า "ดอกไม้กลิ่นซากศพ" เพราะความลับอยู่ที่การขยายพันธุ์ เมื่อดอกบุกคางคกบานสะพรั่งอวดช่อดอกสีม่วงแดงเข้ม มันจะปล่อย กลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายซากศพหรือเนื้อเน่าออกมา

กลิ่นที่ชวนเวียนหัวนี้ ธรรมชาติสร้างสรรค์มาเพื่อเป็นกลไกในการดึงดูด "แมลงวัน" และ "แมลงปีกแข็ง" ให้บินมาตอมและช่วยผสมเกสรนั่นเอง โดยดอกจะบานโชว์ความสวยงามและส่งกลิ่นฉุนเพียงชั่วคราวประมาณ 1-3 วัน เท่านั้นก่อนจะเหี่ยวเฉาไป

พลิกโฉมจากความเหม็น สู่ความอร่อยหนึบหนับแม้ดอกจะมีกลิ่นฉุนจนหลายคนต้องเบือนหน้าหนี แต่ใครจะรู้ว่า "หัวใต้ดิน" ของบุกคางคกกลับมีประโยชน์มหาศาล! หากนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างถูกวิธีเพื่อล้างพิษคันออกให้หมด หัวบุกเหล่านี้สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น วุ้นบุก เคี้ยวเพลิน แคลอรีต่ำ เมนูคาว นำไปต้มจืด หรือปรุงเป็นแกงต่างๆ เมนูหวาน ทำเป็นขนมหวานรสชาติอร่อย

อ้างอิง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, กรมวิชาการเกษตร
