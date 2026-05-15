“รมว.ซาบีดา” ดันภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79

Cannes Film Festival “รมว.ซาบีดา” เปิดเวที Director Talk ดันภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก หนุนสร้างเครือข่าย-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม Director Talk ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชูพลังสร้างสรรค์ของบุคลากรไทย พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.30 น (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทย (Director talk) ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ครั้งที่ 79 โดยมี นางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ คูหาหมายเลข 112 หมู่บ้านนานาชาติ (village International) ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม Director talk ภายใต้หัวข้อ “Thai Cinema Rising - Shaping the Future of Film in Thailand” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สะท้อนถึงพลังสร้างสรรค์ของบุคลากรไทย และศักยภาพของภาพยนตร์ไทยที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติ เวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกท่านจะได้รับฟังมุมมองจากผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ทั้งในด้านแนวคิดการทำงาน เส้นทางการพัฒนาผลงานจนประสบความสำเร็จ และมุมมองอนาคตของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลก
โดยภายในงานมีการเชิญผู้กำกับภาพยนตร์และบุคลากรในวงการที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) นายดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ 2) นายนัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” 3) นายสมพจน์ ชิดเกษรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “9 วัดสู่สวรรค์” และ 4) นายกฤษฎา ขำยัง โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง “9 วัดสู่สวรรค์”
รมว. วธ. กล่าวเสริมว่า กิจกรรม Director talk ในครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจ และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวงการภาพยนตร์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลอย่างมีศักยภาพในอนาคต
จากนั้น นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชม Marché du Film (ตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์) ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การเจรจาการค้า การสัมมนาศักยภาพและแนวโน้มธุรกิจ การนำเสนอผลงานภาพยนตร์ โดยผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคยุโรป และรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline