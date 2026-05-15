ชวนย้อนรอยโลกล้านปี “หลุมขุดค้นไดโนเสาร์หลุมที่ 3” สัมผัสความยิ่งใหญ่ยุคดึกดำบรรพ์

อุทยานแห่งชาติภูเวียง ชวนย้อนรอยโลกล้านปี “หลุมขุดค้นไดโนเสาร์หลุมที่ 3” สัมผัสความยิ่งใหญ่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์
อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัยและผู้ที่หลงใหลในเรื่องราวโลกดึกดำบรรพ์ ให้มาร่วมสัมผัสกับการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่รอการพิสูจน์ด้วยตาตนเอง โดยเฉพาะการย้อนเวลากลับไปสำรวจร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เคยครองแผ่นดินไทย ซึ่งปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ให้เดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ทางบรรพชีวินวิทยาที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของการค้นพบ
และสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด คือ “หลุมขุดค้นไดโนเสาร์หลุมที่ 3” ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการไขความลับจากอดีตเมื่อราว 130 ล้านปีก่อน โดยบริเวณนี้มีการค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมากฝังตัวอยู่ในชั้นหินทรายเนื้อแข็งของหมวดหินเสาขัว จากการศึกษาพบว่าเป็นซากกระดูกสันหลังและซี่โครงของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ในกลุ่ม “ซอโรพอด” วงศ์แบรคิโอซอริดี (Brachiosauridae) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกซอรัสที่พบในหลุมที่ 1 ทำให้ที่นี่เป็นจุดเชื่อมโยงความรู้ ที่ชวนให้ทุกคนมาค้นหาคำตอบของยักษ์ใหญ่คอยาว ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกยุคโบราณ
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูเวียงยังมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีเจ้าหน้าที่และน้องๆ นักเรียนช่วยปฏิบัติงานอุทยานฯ คอยให้บริการและให้ข้อมูลความรู้อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้การเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความสนุกและมีสาระที่น่าสนใจไปพร้อมกัน โดยอุทยานฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. 043-438-333 เพื่อวางแผนมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกประวัติศาสตร์ ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสได้ด้วยตัวเอง
ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น
