สุพรรณิการ์โฮม ขอนแก่น อาหารกับแรงบันดาลใจในร่มเงาแห่งความรัก

ต้นไกรสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านร่มรื่นรายล้อมไปด้วยไม้ประดับหลากพันธุ์อวดใบเขียวชอุ่มกับไม้ยืนต้นอื่นๆที่ตระหง่านอยู่เคียงกัน รอบๆอาณาเขตสีเขียวของธรรมชาติกระจัดกระจายไปด้วยร้านอาหารรูปแบบอาคารชั้นเดียวที่สร้างกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศสไตล์บ้านสวน
อาณาเขตแห่งความงามสงบชวนผ่อนคลาย เติมพลังกายด้วยอาหารเลิศรส เติมพลังใจด้วยความร่มรื่นจากธรรมชาติ ท่ามกลางกลิ่นอายแบบท้องถิ่นอีสานและศิลปะอันเป็นรสนิยมความชอบของผู้เป็นเจ้าของ รวมอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีชื่อว่า “สุพรรณิการ์โฮม”
“Green Space แห่งเมืองขอนแก่น”
“สุพรรณิการ์โฮม” เคยเป็นที่รู้จักในรูปแบบบริการที่พักและร้านอาหารมาก่อน แต่ปัจจุบันปิดในส่วนของที่พักปรับเปลี่ยนมาสู่ความเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกคน แวะมารับพลังงานความสดชื่นจากธรรมชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ของ “ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์” ผู้บริหาร Isan Jantra Group (อีสานจันทรากรุ๊ป) ที่เดินทางกลับบ้านเกิดมาสร้างสรรค์พื้นที่วัยเด็กที่เคยเติบโต ปลูกโปรยความรัก ความทรงจำ และแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยคุณยายยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเนรมิตให้พื้นที่กว่าสิบไร่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ แมกไม้นานาชนิด และกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่น ด้วยหวังให้เป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งของนักท่องเที่ยวสำหรับการมาเยือนขอนแก่น
"ครัวสุพรรณิการ์ by คุณยายสมศรี”
ภายในพื้นที่กว้างของ “สุพรรณิการ์โฮม” จุดแรกที่ผู้มาเยือนน่าจะคุ้นชื่อมากที่สุดต้องยกให้กับ "ครัวสุพรรณิการ์ by คุณยายสมศรี” ร้านอาหารในเมืองขอนแก่นแนะนำโดยมิชลินไกด์ ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการระลึกถึง “คุณยายสมศรี จันทรา” คุณยายของ “ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์”
คุณยายสมศรี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวตราด ก่อนจะย้ายมาใช้ชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ได้นำสูตรความอร่อยของอาหารท้องถิ่นจากดินแดนตะวันออกข้ามมาสู่ถิ่นอีสาน เอกลักษณ์อาหารของครัวสุพรรณิการ์ by คุณยายสมศรี จึงเน้นความอร่อยด้วยรสชาติแบบฉบับคนตราด ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ A la carte หรือเชฟเทเบิล
แนะนำให้เปิดลิ้นรับรสด้วยอาหารรับประทานเล่นอย่าง “เมี่ยงหยอง” (80 บาท) ใบชะพลูสดห่อมะพร้าวคั่ว เครื่องสมุนไพร โรยถั่วลิสง หมูหยอง และส้ม กลมกล่อมด้วยสมุนไพรตัดความหวานอมเปรี้ยว เปิดประสาทรับรสให้อยากรับประทานเมนูถัดไปได้ดี
“หมูชะมวง” (220 บาท) เมนูไม่ควรพลาดสูตรเข้มข้นจากตราด ใช้ใบชะมวงย่างเคี่ยวกับหมูสันคอจนเข้าเนื้อ เป็นน้ำขลุกขลิก มีรสเปรี้ยวจากใบชะมวง เนื้อหมูนุ่มมากแทรกไปด้วยรสจากน้ำแกงอร่อยลงตัว
“แกงป่าสับนก” (180 บาท) สำหรับคนที่ชอบรสจัดจ้านเผ็ดถึงเครื่องแกงป่า ใช้เนื้อปลากรายแทนนก สับในน้ำแกงขลุกขลิก คลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศเผ็ดร้อนกินคู่กับข้าวสวยหอมมะลิ
สตูว์น่องไก่ (160 บาท) คัดน่องไก่อ้วนๆมาตุ๋นในน้ำซุปมะเขือเทศกับหอมใหญ่ในไฟอ่อนๆ 4 ชั่วโมง จนได้เนื้อที่นุ่มละมุนในน้ำซุปกลมกล่อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของคุณยายสมศรีอีกด้วย
ส่วนใครอยากได้ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็ม แนะนำซิกเนเจอร์เทเบิล โดย “เชฟหน่อย” เชฟผู้สืบทอดตำรับความอร่อยจากคุณยายสมศรี รังสรรค์เมนูอร่อยเป็นคอร์ส 11 เมนู (2,400 บาท) หรือ 6 เมนู (1,100 บาท) โดยมีอาหารสูตรเด็ด เช่น กุ้งเผาน้ำปลาหวานสะเดา ซึ่งใช้กุ้งแม่น้ำธรรมชาติจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ชาวประมงท้องถิ่นส่งตรงมาให้ร้าน ราดด้วยสะเดาน้ำปลาหวาน, ขนมจีนราดน้ำจิ้มกุ้งแห้งเมืองตราด, ยำแหนมใบมะยม เป็นต้น
“Le Jardin Cafe (เลอ จาร์แด็ง คาเฟ่)” กับ “ห้องไหมมัดหมี่สุพรรณิการ์”
พื้นที่บริเวณตรงกลาง มีอาคารเล็กๆสะดุดตา เคาเตอร์บาร์ไม้เล็กๆเรียงรายไปด้วยเครื่องผลไม้ มีเครื่องทำกาแฟ เครื่องดื่ม จัดวางเป็นสัดส่วน ที่ตั้งของ “Le Jardin Cafe (เลอ จาร์แด็ง คาเฟ่)” คาเฟ่น้องใหม่ที่เปิดเมื่อปี 68 ในธีมสวนร่มรื่นแบบโอเพ่นแอร์ มีเมนูฮีลใจด้วยเครื่องดื่มชาพรีเมียม กาแฟ น้ำผลไม้สด และเซ็ตขนมหวาน
สำหรับใครโปรดปรานของหวานแบบไทย แนะนำชุดชาดอกไม้ และขนมไทย หรือเค้กผลไม้ (190 บาท) ชาพรีเมียมร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมกับชุดขนมมงคลอย่างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หรือเลือกเป็นเค้กผลไม้ ซึ่งนอกจากโดนใจสายหวานแล้ว ยังตอบโจทย์ชาวคาเฟ่ฮอปปิงที่ชื่นชอบการถ่ายรูปอาหารเก๋ๆ ในบรรยากาศบ้านสวนที่มีมุมสวยๆอีกนับไม่ถ้วน
บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ “ห้องไหมมัดหมี่สุพรรณิการ์” ห้องที่เปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมกับของสะสมของ “คุณแม่ - ผจงกิติ์ เหล่าเราวิโรจน์” สะสมผ้าไหมมัดหมี่จากปราชญ์พื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น ลวดลายแต่ละผืนล้วนวิจิตรประณีต เปิดให้ทุกคนเข้าไปชมความงามได้อย่างใกล้ชิด
“กิ่งไกร”
อาคารสีเหลืองมัสตาร์ดสดใสฝั่งขวา คือ “กิ่งไกร บาย ครัวสุพรรณณิการ์” ร้านอาหารที่สร้างจุดขายด้วยอาหารไทยพื้นบ้าน 5 ภาค ได้แก่ เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งเปรียบเสมือนการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และการทำธุรกิจร้านอาหารไทยมายาวนานของธนฤกษ์ กลั่นกรองมาเป็นแบรนด์ใหม่ และสื่อความหมายถึงต้นไกรอายุราว 50 ปี ที่วันนี้เติบโตแตกกิ่งก้านสาขาสวยงาม และหยั่งรากลงอย่างมั่นคง
ร้านกิ่งไกร จึงเป็นอาหารจากภาคต่างๆที่คัดสรรวัตถุดิบทั้งจากต่างถิ่นและในท้องถิ่น รังสรรค์มาให้ได้รับประทาน เช่น ขนมจีนซาวน้ำของภาคกลาง (290 บาท) อาหารโบราณหากินยาก เสิร์ฟเส้นขนมจีนเคียงมาด้วยกุ้งตัวโต ลูกชิ้นปลากราย ไข่ต้ม กระเทียมดอง ขิงซอย พริกขี้หนู กุ้งแห้ง สับปะรด และน้ำกะทิ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วกินภายในคำเดียว รสกลมกล่อมผสมกันทั้งหวาน เปรี้ยว เผ็ด เค็ม, “ไส้กรอกอีสาน ขอนแก่น” (150 บาท) ไส้กรอกสไตล์อีสาน เปรี้ยวนิดๆ มันน้อย เนื้อแน่นเต็มคำ นอกจากนี้ยังมีข้าวซอย ภาคเหนือ แกงเหลืองปลากะพง ภาคใต้ อาหารไทยยอดนิยมอย่างผัดไทย ส้มตำ ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ฯลฯ ก็มีพร้อมเสิร์ฟหลากหลาย
อย่าลืมปิดท้ายด้วยชาม็อกเทลสูตรพิเศษที่ดึงจุดเด่นของแต่ละภาคมาเป็นส่วนประกอบ ดื่มคู่กับของหวานอย่าง “ข้าวหนุกงาทอด น้ำตาลอ้อย” (130 บาท) ขนมทางภาคเหนือที่ใช้ข้าวเหนียวใหม่ๆคลุกงาดำแล้วนำไปทอดกรอบนอกนุ่มใน ราดหรือจิ้มน้ำตาลอ้อยเพิ่มความหวานอีกหน่อยเข้ากันได้ลงตัว
“ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุพรรณิการ์ ขอนแก่น”
อีกหนึ่งพื้นที่ด้านขวาสุดบริเวณอุโมงค์ต้นไผ่ ที่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุพรรณิการ์ฯ” ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรม มีการจัดปฏิบัติธรรมหลักสูตรต่าง จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งรองรับได้ถึง 40 คน มีทั้งที่พักและอาหาร โดยเปิดเป็นรอบ สามารถอัปเดตได้จากช่องทางของร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม
สุพรรณิการ์โฮม ขอนแก่น
130/9 ถ.โพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดบริการทุกวัน 11.30-21.00 น.
โทร. 06-3424-1665 หรือ facebook.com/supannigahome