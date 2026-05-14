ดอกแรกมาแล้ว! "ทุ่งดอกกระเจียว" อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เผยภาพดอกกระเจียวดอกแรกของทุ่ง ที่เริ่มแทงใบและกลีบดอกโผล่ขึ้นจากพื้นดิน สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
บรรยากาศเช้า วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศวันนี้ หมอกค่อนข้างหนาแน่น อุณหภูมิ 21 องศา ผาสุดแผ่นดิน ระเบียงโอโซน ทุ่งดอกกระเจียว บันไดสวรรค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมดอกกระเจียวกำลังแทงใบกลีบดอกจากพื้นดิน ดอกแรกของทุ่ง ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
