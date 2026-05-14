อนิเมะฟีเวอร์! “The Anime Effect” ดันกระแสท่องเที่ยว นักเดินทางแห่เช็กอินสถานที่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“The Anime Effect”อนิเมะปลุกกระแสท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ดันแฟนๆ แห่สัมผัสประสบการณ์ทั่วเอเชีย ยอดค้นหาทริปเกี่ยวกับอนิเมะและการ์ตูนในเอเชียพุ่ง195%นักเดินทางแห่ร่วมเทศกาล-ตามรอยสถานที่จริงจากเรื่องดัง

จากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงความสนใจเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันอนิเมะและการ์ตูนได้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังทางวัฒนธรรมระดับโลก ที่ดึงดูดแฟนๆ ให้เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ที่พักธีมอนิเมะไปจนถึงงานคอนเวนชันระดับโลก แฟนๆ จำนวนมากต่างออกเดินทางตามรอยอนิเมะ หรือที่เรียกว่า“เซอิจิ จุนเรย์” (Seichi Junrei)ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอนิเมะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วเอเชีย

ข้อมูลล่าสุดจากTrip.comเผยให้เห็นถึงความต้องการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอนิเมะและการ์ตูนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยยอดการค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะและการ์ตูนในเอเชียเพิ่มขึ้นถึง195%เมื่อเทียบกับปีก่อนความสนใจส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวในฮ่องกงและไต้หวันรวมถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้[1]

ล่าสุดTrip.comในฐานะพันธมิตรผู้จำหน่ายบัตรเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวของAnimeJapan 2026ณ กรุงโตเกียว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดจำหน่ายบัตรเข้าชมเพิ่มขึ้นถึง697%เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผู้ซื้อบัตรจากกว่า82ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ งานดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มGen ZและMillennialsโดยผู้ซื้อบัตรมากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง25–34ปี และมากกว่าครึ่งเป็นผู้ชาย [2]


อนิเมะครองแพลตฟอร์มสตรีมมิงโลก: การกลับมาของวัฒนธรรมอนิเมะในเอเชีย

แม้อนิเมะจะอยู่คู่กับวัฒนธรรมป๊อปมาอย่างยาวนานแต่โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มสตรีมมิงออนไลน์ได้ผลักดันให้อนิเมะกลายเป็นกระแสหลักในระดับโลกอย่างรวดเร็วซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่างOne Piece,Demon SlayerและNarutoต่างครองชาร์ตสตรีมมิงทั่วโลกพร้อมสร้างฐานแฟนคลับในหลากหลายประเทศ

รายงานจากCrunchyrollระบุว่า54%ของกลุ่มตัวอย่างGen Zมีมุมมองเชิงบวกต่ออนิเมะ มากกว่าศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างBad Bunny, BLACKPINKและBTSแม้แต่นักแข่งรถFormula 1อย่างCharles Leclercก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบอนิเมะและหลงใหลในPokémonอย่างมาก
กระแสอนิเมะไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ชั่วคราวเท่านั้น เพราะรายงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าความต้องการคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะและการ์ตูนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานผู้บริโภควัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับโลกดิจิทัลจำนวนมาก ประเทศอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ต่างเป็นหนึ่งในตลาดที่มีฐานแฟนอนิเมะที่มีส่วนร่วมสูงที่สุดในโลก

จากโลกบนจอสู่ประสบการณ์จริง: เที่ยวงานอนิเมะและเทศกาลระดับโลก

สำหรับแฟนๆ จำนวนมาก วัฒนธรรมอนิเมะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกันรายงานจากCrunchyrollพบว่าเกือบ8ใน10ของแฟนอนิเมะรู้สึกว่าความชื่นชอบร่วมกันช่วยสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ วิธีที่แฟนๆ นิยมมีส่วนร่วมกับอนิเมะมากที่สุด คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน และมักเกิดขึ้นแบบพบหน้ากันจริงมากกว่าบนโลกออนไลน์ ทำให้งานคอนเวนชันและเทศกาลอนิเมะทั่วโลกกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้ของแฟนๆ


ข้อมูลล่าสุดจากTrip.comยังพบว่ายอดจองโรงแรมภายในรัศมี3กิโลเมตรจากสถานที่จัดงานเทศกาลอนิเมะต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดงาน [3]

Hong Kong Comic Con 2026ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับความสนใจจากแฟนต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลยอดขายบัตรของTrip.comระบุว่า มากกว่า8ใน10ของผู้ซื้อบัตรเป็นกลุ่มGen ZและMillennialsสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของวัฒนธรรมอนิเมะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้หญิงยังคิดเป็นมากกว่า80%ของยอดขายบัตรทั้งหมด สะท้อนถึงการเติบโตของฐานแฟนผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง [4]

ในญี่ปุ่น งานมังงะและอนิเมะขนาดใหญ่อย่างComiketซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้ง ยังคงดึงดูดแฟนคลับจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเขตโอไดบะในกรุงโตเกียว ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานSummer Comiket 2026ในเดือนสิงหาคมนี้ มียอดจองโรงแรมพุ่งขึ้น78%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน [5] ขณะเดียวกันPokémon GO Fest 2026งานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเกมยอดนิยมที่จัดขึ้นในโอไดบะยังติดเทรนด์บนTrip.Pulseแพลตฟอร์มรวมเทรนด์การท่องเที่ยวยอดนิยมของTrip.comด้วยยอดเข้าชมกว่า630,000ครั้ง


จากอีเวนต์สู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบดื่มด่ำ
อิทธิพลของวัฒนธรรมอนิเมะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเดินทางเพื่อเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆ เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยแฟนๆ จำนวนมากเริ่มเดินทางไปยังสถานที่จริงที่ปรากฏในอนิเมะ มังงะ หรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นรายงานวิจัยระบุว่า นักท่องเที่ยวในเอเชียกว่า70%ได้รับแรงบันดาลใจในการเดินทางจากคอนเทนต์ที่รับชมขณะที่ผลสำรวจของJapan Tourism Agencyพบว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และอนิเมะ เพิ่มขึ้นจาก4.6%ในปี2562เป็น7.5%ในปี2566

ทางรถไฟใกล้สถานีKamakura-Koko-maeซึ่งมีชื่อเสียงจากมังงะบาสเกตบอลชื่อดังเรื่องSlam Dunkไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแต่ยังได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อากิฮาบาระและอิเคบุคุโระ ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมโอตาคุของญี่ปุ่น มียอดจองโรงแรมบนTrip.comเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10%เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับความสนใจหลักจากนักเดินทางในเกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน [6]

นอกเหนือจากการเดินทางไปเยือนสถานที่จริง แฟนๆ และนักท่องเที่ยวยุคใหม่ยังมองหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและดื่มด่ำมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่รูปแบบที่พักไปจนถึงกิจกรรมระหว่างทริป ตัวอย่างเช่น ห้องแกลมปิงธีมอนิเมะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ณThe Farmรีสอร์ตชนบทในญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีของFrierenผ่านจุดถ่ายภาพและองค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งจำลองฉากสำคัญจากอนิเมะและมังงะยอดนิยมเรื่องดังกล่าว

Universal Studios Japanหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มียอดจองสูงสุดในเอเชียบนTrip.comในปีนี้ ล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือกับ5แฟรนไชส์ชื่อดังเพื่อมอบประสบการณ์อนิเมะหลากหลายรูปแบบให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นimmersive storywalkรูปแบบใหม่ในโลกของFrieren: Beyond Journey’s Endรวมถึง3 แอ็กชันสุดตื่นเต้นจากDetective Conan: The WorldขณะเดียวกันTrip.comนำเสนอทัวร์คัดสรรพิเศษสำหรับแฟนอนิเมะและมังงะ อาทิทัวร์ตามรอยSlam Dunkและทัวร์วันเดียวเที่ยวเมืองคามาคุระที่พาผู้เดินทางดื่มด่ำกับสถานที่จริงจากผลงานยอดนิยมอย่างใกล้ชิด


ในวันที่วัฒนธรรมความบันเทิงยังคงมีบทบาทสำคัญต่ออัตลักษณ์และแรงบันดาลใจในการเดินทางของผู้คน อนิเมะจึงไม่ได้เป็นเพียงกระแสความนิยมชั่วคราว แต่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศ ผ่านชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
[1]อ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาของTrip.comปี2569เทียบกับปี2568
[2]อ้างอิงจากข้อมูลยอดขายตั๋วต่างประเทศของTrip.com
[3]อ้างอิงจากข้อมูลการจองโรงแรมของTrip.com Groupในรัศมี3กิโลเมตรจากสถานที่จัดงาน ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน
[4]อ้างอิงจากข้อมูลยอดขายตั๋วต่างประเทศของTrip.com
[5]อ้างอิงจากข้อมูลการจองโรงแรมของTrip.comในเขตโอไดบะ ระหว่างวันที่14–17สิงหาคม2569เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2568
[6]อ้างอิงจากข้อมูลการจองโรงแรมของTrip.comในย่านอากิฮาบาระและอิเคบุคุโระ ปี2569เทียบกับปี2568

