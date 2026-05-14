ญี่ปุ่นวอนนักท่องเที่ยว “เลิกโยนเหรียญขอพร” ที่หมู่บ้านน้ำใส ย้ำไม่ใช่ธรรมเนียม และทำลายระบบนิเวศ

หมู่บ้านน้ำใส “โอชิโนะ ฮักไก” จุดหมายท่องเที่ยวดังใกล้ภูเขาไฟฟูจิ กำลังเผชิญวิกฤต เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติโยนเหรียญลงบ่อเพื่ออธิษฐานจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เผยภาพจากสื่อญี่ปุ่น พบเหรียญไทยจำนวนไม่น้อย
“โอชิโนะ ฮักไก” (Oshino Hakkai) จุดหมายท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังเผชิญปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆ หลังนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติ โยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออธิษฐานขอพรตามความเชื่อที่พบได้ในหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมองว่าเป็น “บ่อน้ำอธิษฐาน” กลับสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศในพื้นที่ และหากพิจารณาด้านวัฒนธรรม การโยนเหรียญลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ก็ไม่ใช่ธรรมเนียมทั่วไปของญี่ปุ่นแต่อย่างใด เว้นแต่ในพื้นที่ทางศาสนาบางแห่ง เช่น ศาลเจ้าที่บูชา “เบ็นไซเท็น” เทพีแห่งสายน้ำ แต่ก็มีพิธีกรรมเฉพาะแตกต่างออกไป
สำหรับชาวญี่ปุ่น การโยนเหรียญลงบ่อน้ำธรรมชาติถือเป็นการทิ้งขยะมากกว่าการขอพร โดยเฉพาะเมื่อบ่อน้ำเหล่านี้เชื่อมโยงกับภูเขาไฟฟูจิ อันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในบ่อ เมื่อนักวิจัยและอาสาสมัครในพื้นที่อธิบายว่า น้ำในโอชิโนะ ฮักไก มีค่าความเป็นด่างสูงกว่าน้ำทั่วไป และเมื่อรวมกับจุลินทรีย์ธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแห่งนี้ จะยิ่งเร่งการสลายตัวของโลหะจากเหรียญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สารโลหะอย่างทองแดงและสังกะสีค่อยๆ ละลายปนเปื้อนในน้ำ และสารพิษเหล่านี้กำลังสะสมอยู่ทั้งในปลาคาร์ฟ ตะกอนใต้บ่อ พืชน้ำ รวมถึงสัตว์ขนาดเล็กอย่างกุ้งน้ำจืด จนเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารทั้งหมดของระบบนิเวศ จึงอาจกล่าวได้ว่า เหรียญแต่ละเหรียญเปรียบเสมือนการปล่อยสารพิษแบบต่อเนื่อง
ทั้งนี้ภาพจากสื่อญี่ปุ่นอย่าง NHK ยังเผยให้เห็นเหรียญของไทย ที่ถูกนำขึ้นมาจากบ่อเป็นจำนวนมากอีกด้วย
แม้ว่ามีการแก้ปัญหาติดตั้ง “ไซเซ็นบาโกะ” หรือกล่องรับเงินทำบุญแบบญี่ปุ่นไว้ใกล้บ่อน้ำ โดยกล่องไม้ลักษณะนี้มักพบได้ตามศาลเจ้าชินโต และถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนโยนเหรียญลงไปโดยเฉพาะ ถือเป็นการถวายเงินแด่เทพเจ้า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยอาจไม่เข้าใจความหมายของกล่องดังกล่าว หรือมองข้ามมันไปโดยไม่ตั้งใจ
สำหรับ หมู่บ้านน้ำใส ขึ้นชื่อจากบ่อน้ำธรรมชาติทั้ง 8 แห่ง ซึ่งได้รับน้ำจากหิมะละลายของภูเขาไฟฟูจิที่ซึมผ่านชั้นดินเป็นเวลานานจนกลายเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ระดับสูง รายล้อมด้วยบ้านมุงหลังคาฟางแบบดั้งเดิม พร้อมฉากหลังสุดตระการตาของภูเขาไฟฟูจิ ทำให้โอชิโนะ ฮักไก กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก
