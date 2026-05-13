“กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” ผู้ว่าฯ ตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เปิดฤดูกาลผลไม้พังงา ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ว่าฯ พังงา ตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เปิดฤดูกาลผลไม้พังงา พร้อมชูแคมเปญ “กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” ด้าน ททท.พังงา ชวนนักท่องเที่ยวกินผลไม้ถึงแหล่ง 34 สวน กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ที่สวนก๋ง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดฤดูกาลทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้านอันดับ 1 ของภาคใต้ อย่างเป็นทางการ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าฯได้ปอกทุเรียนสาลิกากินโชว์พร้อมแจกให้ผู้ร่วมงาน

จากนั้นได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงา ประจำปี 2569 ภายใต้แคมเปญ “กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพังงา ภายในงานมีการออกบูธของสวนทุเรียนสาลิกา พร้อมมีการปอกให้ชิมฟรีกันอย่างเต็มอิ่ม

นายไพรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดพังงามุ่งยกระดับภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้จุดเด่นของ “ทุเรียนสาลิกา” และ “มังคุดทิพย์พังงา” ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพ สร้างรายได้ กระจายโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลก ปี 2569

ด้านนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา เปิดเผยว่า ในปีนี้ ททท.สำนักงานพังงา ได้เปิดตัวสวนผลไม้จำนวน 34 สวนทั่วจังหวัด เชื่อมโยงกับโรงแรมที่พักกว่า 30 แห่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “เราไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียว แต่ขายประสบการณ์การท่องเที่ยวถึงสวน” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศนั่งกินทุเรียนใต้ต้น พูดคุยกับเจ้าของสวน เรียนรู้วิถีเกษตร และพักค้างในพื้นที่ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลผลไม้ และพักในโรงแรมที่ร่วมโครงการจะได้รับคูปองซื้อผลไม้จากทั้ง 34 สวนได้เลย

นอกจากนี้ ททท.สำนักงานพังงา ยังมีการเชิญบริษัทนำเที่ยวจากหาดใหญ่ สงขลา และกระบี่ เข้าร่วมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวสวนผลไม้ในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงา จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง 34 สวน พร้อมลิ้มลองทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์ และผลไม้คุณภาพอื่น ๆ ได้ตลอดฤดูกาล

โดย : อโนทัย งานดี



