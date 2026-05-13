“กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” ผู้ว่าฯ ตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เปิดฤดูกาลผลไม้พังงา ปี 2569

ผู้ว่าฯ พังงา ตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เปิดฤดูกาลผลไม้พังงา พร้อมชูแคมเปญ “กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” ด้าน ททท.พังงา ชวนนักท่องเที่ยวกินผลไม้ถึงแหล่ง 34 สวน กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ที่สวนก๋ง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานตัดทุเรียนสาลิกามีดแรก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดฤดูกาลทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้านอันดับ 1 ของภาคใต้ อย่างเป็นทางการ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าฯได้ปอกทุเรียนสาลิกากินโชว์พร้อมแจกให้ผู้ร่วมงาน
จากนั้นได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงา ประจำปี 2569 ภายใต้แคมเปญ “กินทุเรียน ต้องสาลิกาพังงา” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพังงา ภายในงานมีการออกบูธของสวนทุเรียนสาลิกา พร้อมมีการปอกให้ชิมฟรีกันอย่างเต็มอิ่ม
นายไพรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดพังงามุ่งยกระดับภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้จุดเด่นของ “ทุเรียนสาลิกา” และ “มังคุดทิพย์พังงา” ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพ สร้างรายได้ กระจายโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลก ปี 2569
ด้านนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา เปิดเผยว่า ในปีนี้ ททท.สำนักงานพังงา ได้เปิดตัวสวนผลไม้จำนวน 34 สวนทั่วจังหวัด เชื่อมโยงกับโรงแรมที่พักกว่า 30 แห่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “เราไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียว แต่ขายประสบการณ์การท่องเที่ยวถึงสวน” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศนั่งกินทุเรียนใต้ต้น พูดคุยกับเจ้าของสวน เรียนรู้วิถีเกษตร และพักค้างในพื้นที่ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลผลไม้ และพักในโรงแรมที่ร่วมโครงการจะได้รับคูปองซื้อผลไม้จากทั้ง 34 สวนได้เลย
นอกจากนี้ ททท.สำนักงานพังงา ยังมีการเชิญบริษัทนำเที่ยวจากหาดใหญ่ สงขลา และกระบี่ เข้าร่วมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวสวนผลไม้ในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงา จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง 34 สวน พร้อมลิ้มลองทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์ และผลไม้คุณภาพอื่น ๆ ได้ตลอดฤดูกาล
โดย : อโนทัย งานดี