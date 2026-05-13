จัดใหญ่ "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026" ดันไทยสู่ฮับท่องเที่ยวพรีเมียมโลก

ศูนย์สิริกิติ์ผนึก ททท. -ISMED เตรียมจัดมหกรรม Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 ปักหมุดไทย “ฮับท่องเที่ยวพรีเมียมระดับโลก”
ศูนย์สิริกิติ์ผนึกททท.และISMEDจัดมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026" รวม 3 กิจกรรมท่องเที่ยวในที่เดียว ตอบโจทย์นักเดินทางพรีเมียมและนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน4วันเต็ม ระหว่างวันที่21-24พฤษภาคม2569ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)จัดงาน "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026" มหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์จัดขึ้นระหว่างวันที่21-24พฤษภาคม2569ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปัจจุบัน
นายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดเผยว่าการจัดงานThailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดผลสำเร็จของการจัดงานท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ในปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกอล์ฟ ดำน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งเข้าด้วยกันภายในงานเดียวเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางระดับพรีเมียมจากทั่วโลกที่กำลังมองหาประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพและยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกยกระดับการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงตามเป้าหมายของรัฐบาล
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดงานและเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เข้าชมงานโดยภายในงานจะมีการนำเสนอเทรนด์และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสบรรยากาศของคนรักความตื่นเต้น ได้พบปะเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ที่มีความชอบเหมือนกันซึ่งมีความหมายมากกว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อน หรือประมาณ65,000คนเกิดเงินสะพัดจากการซื้อขายสินค้าและบริการภายในงานกว่า200ล้านบาท
ด้าน นางสาวพิมพกานต์พิพิธธนานันท์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า“การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์และกิจกรรมกลางแจ้งของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ในปี 2569 ผ่านการต่อยอดแคมเปญ“สุขทันทีที่เที่ยวไทย”ภายใต้แนวคิดValue overVulumeที่เน้นสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณ มอบประสบการณ์แบบHolistic Travelส่งต่อช่วงเวลาแห่งความสุขที่มากความหมายและประสบการณ์เดินทางที่นอกเหนือจากการพักผ่อน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่Premium Destinationที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ
สำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ เช่น กีฬากอล์ฟ การดำน้ำ การเดินป่า และการตั้งแคมป์ปิ้ง ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)ที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูง โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พร้อมใช้จ่ายเพื่อซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูง มีระยะเวลาพำนักนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป และมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าการท่องเที่ยวปกติ โดยเฉพาะตลาดดำน้ำ ประเทศไทยมีจุดดำน้ำที่สวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สามารถดึงดูดนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความงดงามของโลกใต้ทะเลอย่างต่อเนื่อง
นายปรัชญา เพิ่มทองคำผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมความรู้ธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)กล่าวว่า“สถาบันฯมีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการSMEsที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกผ่านโครงการสนับสนุนของภาครัฐที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Tourism)การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ (Green Premium)เป็นโครงการอบรม กลุ่ม โรงแรม ที่พัก รีสอร์ตและคัดสุดยอดต้นแบบ 10 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลก
นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบBDSที่จะพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรม ผ่านบริการ การให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure , SOP)เพื่อบริการที่เหนือชั้น การสนับสนุนค่าบูทสำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบBDSตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยมองว่างานThailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest2026 เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยให้SMEsได้แสดงศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ภาพรวมของงานThailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟ การดำน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้งที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกกลุ่ม
สำหรับผู้ที่หลงใหลในโลกใต้น้ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่TDEX Divers Talkเวทีที่นักดำน้ำมาถ่ายทอดเรื่องราวและเทคนิคต่างๆ เช่นการถ่ายภาพMacroMasterpiecesโดยDr. Alex Tattersalช่างภาพมือโปรจากสหราชอาณาจักรการดำน้ำBlackwaterการเปิดโลกถ้ำและทะเลลึกฯลฯ นิทรรศการแสดงผลงานผู้ชนะและผู้เข้ารอบจากการประกวด'TDEX Underwater Photo and Moment Video Contest2026'ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสนับสนุนโดยCanon Thailand,digitalay,Prodive, AOI, insta360ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 892 ภาพ และวิดีโอ 88 คลิปโดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในช่วงพิธีเปิดงานวันที่21พฤษภาคม2569และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สเรียนดำน้ำภายในงานจะได้รับกระเป๋าTDEX I'm a Diverฟรี ทั้งนี้ของมีจำนวนจำกัด
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสานต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการ“TDEX You Give We Share”ครั้งที่ 5โดยร่วมกับเครือข่ายDNA (Doctor and Nurse Associated)เปิดรับบริจาคชุดและอุปกรณ์ดำน้ำสภาพดีที่บูธC81 เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานกู้ภัย การจัดทำของที่ระลึกTDEXเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานด้านการอนุรักษ์โดยจับมือกับศิลปิน 2an.หรือ อัญชิสา ติระชูศักดิ์จัดทำเสื้อยืดและกระบอกน้ำพิมพ์ลายMidnight Ocean: The Hidden Galaxyโดย “วงแหวน” เปรียบเสมือนประตูสู่การเดินทาง ขณะที่ “ฉลามวาฬ” เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่และความสงบของโลกใต้น้ำนอกจากนี้ยังมีโครงการรักษ์ทะเลของSCG
สำหรับสายลุย ห้ามพลาด! กิจกรรม “Stories from the Wild”บนเวทีOutdoor Festที่จะมาแบ่งปันเรื่องเล่าการเดินทางหลากอารมณ์ทั้งความมันส์ ความพลาด และความประทับใจจากกูรูตัวจริง โดยในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 น. พบกับ เฟย ภัทร เอกแสงกุล ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผจญภัยในธรรมชาติทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบจัดเต็ม
ต่อเนื่องมายังสายกอล์ฟกับความตื่นเต้นที่ทุกคนรอคอยในกิจกรรม'1 พัตต์ 1 แสน'เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานครบ 4,000 บาท (ภายในวันเดียวกัน) รับสิทธิ์พัตต์ลุ้นรางวัลใหญ่ทันที นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม'ช้อป ฟิน ฟิน ลุ้นบินเที่ยว'สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทต่อวัน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นตั๋วเครื่องบินและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อรับฟรี! กระเป๋าผ้าLimited Editionที่งาน (1 สิทธิ์ต่อท่าน) ของมีจำนวนจำกัดโดยงานThailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.ณ ฮอลล์ 5 - 6ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ติดตามรายละเอียดของงานได้ทางFacebook Fan page: Thailand Dive Expo, Thailand Golf Expo, Traveler & Outdoor Expo
