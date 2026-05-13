เช็คอินแลนด์มาร์กใหม่ “Joys Of Journeys Market” พื้นที่แห่งความสุขก่อนบิน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

คิง เพาเวอร์ ชวนนักเดินทางมาเช็คอิน! ที่ Joys Of Journeys Market โซนไลฟ์สไตล์โฉมใหม่ ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง พบกับร้านค้ากว่า 60 แบรนด์ดัง! ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดัง ร้านเครื่องดื่มเมนูโปรด หรือจะมองหาของฝากดีไซน์เก๋หลากสไตล์ ก็มีให้เลือกอย่างจุใจ พื้นที่พักผ่อนที่ถูกจัดสรรอย่างลงตัว ให้คุณได้นั่งผ่อนคลายในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่พาคุณก้าวสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข
Joys Of Journeys Market โซนไลฟ์สไตล์โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Compass For The Happy Journeys – ความสุขแห่งการเดินทางเริ่มต้น…ที่นี่!” ไม่ต้องเสียเวลาเดินหาให้เหนื่อย! เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางหลักของนักเดินทาง เพียงคุณผ่านจุดตรวจค้น (Security Check) แล้ว "เลี้ยวขวา" ก็จะพบกับโลกแห่งไลฟ์สไตล์ที่พร้อมต้อนรับคุณทันที กับร้านค้ากว่า 60 แบรนด์ดัง! ที่คุณจะได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ อาทิ ร้าน CHAGEE แบรนด์ชาพรีเมียมสไตล์จีน, Chano’u ร้านมัทฉะสไตล์พรีเมียม, Khiri Thai Tea ร้านชาไทยแท้ หวานหอมละมุน, Gamzai Paoji Gold ร้านซาลาเปาจี่หอมกรุ่นจากเตา, Haab ขนมไข่โบราณต้นตำรับเจ้าดังจากสงขลา, Kaew Boutique ร้านขนมไทยสุดครีเอตจากกาญจนบุรี, Koreadong ร้านอาหารทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีพรีเมียม, Limlaongow (Original) ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อดังกว่า 90 ปี, Mae Sri Ruen ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรเด็ด, Mom June’s Pot ร้านแกงเขียวหวานสูตรเด็ดของแม่จูน กษมา, Moomgapao มุมกะเพราเมนูเด็ดก่อนบิน, Nueng Nom Nua ร้านนมและขนมปังยอดนิยม, Pungsiam ร้านขนมปังสดใหม่หอมกรุ่นจากเตา, YogurBara ร้านโยเกิร์ตพรีเมียมสไตล์โฮมเมดจากเกาหลี, Yole’ ร้านไอศกรีมโยเกิร์ตแคลอรีต่ำจากสเปน
อีกทั้งยังมี ร้าน Babekery ร้านเค้กไข่สไตล์ไต้หวัน, Asian Bowl ร้านอาหารเอเชียแนวฟิวชัน, Chan Kee ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น และหมูตุ๋นสูตรพิเศษ, Don ร้านอาหารญี่ปุ่นเสิร์ฟความสดเต็มชาม, Haroy ร้านไก่ทอดหาดใหญ่, Im Aroi ร้านข้าวราดแกงรสเด็ด, Nigiben ร้านอาหารญี่ปุ่น ซูชิคำโต คุณภาพแน่น, Nongmon to Table by Ying Chu ร้านข้าวหมูแดง หมูกรอบ สูตรลับรสเด็ด, Mybrew Specialty ร้านกาแฟคุณภาพ และร้านน้ำส้ม Oranginal นอกจากนี้ ยังสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และ ของฝากสุดพิเศษ อาทิ ที่ร้าน Butterbear, Seek’n Keep Club, Naraya และร้าน Boots ฯลฯ
จะบินทริปไหน... อย่าลืม! แวะเติมพลังความสุขที่ Joys Of Journeys Market พื้นที่ที่จะทำให้การรอคอยของคุณกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ที่ WWW.KINGPOWER.COM และ KING POWER แอปพลิเคชัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KING POWER CONTACT CENTRE โทร. 02-134-8888 ต่อ 7726
