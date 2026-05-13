ชวนออกสำรวจกรุงเทพฯ ในมุมใหม่ “Urban Explorer” โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

ท่ามกลางการเติบโตของย่านรัชดาฯ ในฐานะ New CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่รวมทั้งธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และสีสันของเมืองไว้บนเส้นทาง MRT Blue Line โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) เปิดตัวแพ็กเกจ Urban Explorer ชวนคุณออกไปค้นพบเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ในมุมใหม่ ผ่านประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานความสะดวกสบายและการเดินทางในเมืองไว้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการสัมผัสกรุงเทพฯ อย่างสะดวกและเข้าถึงเมืองได้อย่างแท้จริง
แพ็กเกจพร้อมให้สำรองสำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 เติมเต็มประสบการณ์พักผ่อนในเมืองให้สนุกยิ่งขึ้น พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่ก้าวแรก
ด้วยทำเลใจกลาง รัชดา–พระราม 9 หนึ่งในย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่เติบโตเร็วที่สุดของกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 เพียงไม่กี่ก้าว คุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญของเมืองได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ตลาดนัดจตุจักร, เทอร์มินอล 21 อโศก, เยาวราช หรือ พระบรมมหาราชวัง ที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยสถานีรถไฟฟ้า MRT
ไม่ว่าจะเลือกเดินเล่นท่ามกลางสีสันของเยาวราช ช้อปปิ้งย่านอโศก หรือออกสำรวจกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางรถไฟฟ้า Urban Explorer ช่วยให้การเที่ยวเมืองเป็นเรื่องง่าย พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสกรุงเทพฯ แบบคนเมือง
ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท++ต่อห้องต่อคืน (เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน) พร้อมสิทธิประโยชน์:
- อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- บัตร MRT มูลค่า 100 บาท ต่อท่าน ต่อการเข้าพัก
- เครดิตสปา 300 บาทต่อวัน ที่ Sense Serene Retreat & Spa
- ฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว ต่อท่าน ต่อการเข้าพัก ที่ Metro Lounge
“นักเดินทางทุกวันนี้มองหามากกว่าการเข้าพัก แต่ต้องการสัมผัสเมืองในแบบคนท้องถิ่น” คุณชิดชนก พศินพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ กล่าว “ด้วยการเชื่อมต่อ MRT ที่อยู่เพียงไม่กี่ก้าวจากโรงแรม ทำให้แขกสามารถสำรวจกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมพักผ่อนท่ามกลางหนึ่งในย่านที่มีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ”
สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และเข้าพักได้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2570
สำรองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @avaniratchada หรือโทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล reservations.vrat@avanihotels.com หรือ https://mhg.to/1ornz
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline