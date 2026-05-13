สัมผัสการพักผ่อนใจกลางเมืองกับ Sleep Well Stay Well Summer Package ณ โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค

โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค (Radisson Hotel Chateau de Bangkok) ชวนสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบซิตี้สเตเคชันใจกลางย่านเพลินจิต พร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษกับแพ็กเกจ Sleep Well Stay Well Summer Package ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเข้าพัก เลือกได้ทั้งแพ็กเกจ Romance Staycation สำหรับช่วงเวลาแสนโรแมนติก หรือแพ็กเกจ Work from Hotel สำหรับการทำงานในบรรยากาศผ่อนคลาย เปิดให้จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
แพ็กเกจ Romance Staycation ราคา 5,999 บาทสุทธิต่อคืน สำหรับ 2 ท่าน มอบประสบการณ์การพักผ่อนสำหรับคู่รัก ด้วยสิทธิ์อัพเกรดห้องพักเป็นห้องจูเนียร์ สวีท พร้อมเซ็ตอาหารเย็นสไตล์ Chef’s Table จำนวน 5 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน และอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน โดยสามารถเลือกเสิร์ฟในห้องพักหรือรับประทานที่ห้องอาหารชาโต โบทานีค (Chateau Botanique) นอกจากนี้ ยังมีสปาร์กลิงไวน์ต้อนรับภายในห้องพัก พร้อมสิทธิ์เช็กเอาท์ล่าช้าได้ถึงเวลา 16.00 น.
สำหรับผู้ที่ต้องการผสานการทำงานเข้ากับการพักผ่อน แพ็กเกจ Work from Hotel ราคา 4,499 บาทสุทธิต่อคืน มอบความสะดวกสบายด้วยการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ทั้งแบบเสิร์ฟในห้องหรือบุฟเฟต์ที่ห้องอาหารชาโต โบทานีค รวมถึงเซ็ตอาหารกลางวัน 4 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน และเครื่องดื่มชา กาแฟ และซอฟต์ดริงก์แบบไม่อั้นที่ Larder & Lounge ตลอดการเข้าพัก ผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการห้องประชุมร่วมฤดีเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมสิทธิ์เทรนกับเทรนเนอร์ส่วนตัวที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้ถึง 2 ชั่วโมง และบริการรถ shuttle ไปส่งยังสวนลุมพินี อีกทั้งยังสามารถเช็กเอาท์ล่าช้าได้ถึงเวลา 16.00 น.
ทั้งสองแพ็กเกจเปิดให้สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2569 และเข้าพักได้จนถึง 30 มิถุนายน 2569 และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าพักสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ สมาชิก Radisson Rewards จะได้รับสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักฟรี (สูงสุด 1 ท่านต่อห้องต่อคืน) เมื่อพักร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมอาหารเช้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก โทร. 02-116-2222 หรือแอดไลน์ @radissonchateaubkk
หรือจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://megatix.in.th/events/sleep-well-stay-well-summer-package-at-radisson-hotel-chateau-de-bangkok
