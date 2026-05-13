จากสวนไทยสู่โต๊ะอาหาร “เซียนหยวน” นำผลไม้ GI ไทย 3 ชนิด รังสรรค์ 8 เมนูจีนกวางตุ้งสุดพิเศษ

"เซียนหยวน" ร้านอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัยในเครือ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญใหม่ The Harvest Series นำผลไม้ GI ไทยคุณภาพเยี่ยม 3 ชนิด มาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษ 8 รายการ ถ่ายทอดเสน่ห์วัตถุดิบท้องถิ่นผ่านศาสตร์อาหารจีนกวางตุ้งอย่างร่วมสมัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
แคมเปญนี้สะท้อนแนวคิดการยกระดับวัตถุดิบไทยสู่ประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียม พร้อมเชื่อมโยงกระแส Soft Power ผ่านอาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงรสชาติ ชู 3 ผลไม้ GI ไทย จากแหล่งผลิตคุณภาพ
เมนูพิเศษครั้งนี้เลือกใช้ผลไม้ GI (Geographical Indication) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่
ส้มโอขาวน้ำผึ้งนครชัยศรี จ.นครปฐม — รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอมเฉพาะตัว
ฝรั่งไส้แดงสามพราน จ.นครปฐม — เนื้อกรอบ สีชมพูแดง รสหวานหอม
มะขามหวานเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ — รสหวานกลมกล่อม เหมาะกับซอสและเครื่องปรุง
***วัตถุดิบทุกชนิดสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้
8-เมนูพิเศษ ราคาเริ่มต้น 148 บาท
อาหารคาว
เปาะเปี๊ยะทอดไส้หมูย่างมะขามหวาน — 158++ บาท
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็ดพะโล้และส้มโอขาวน้ำผึ้ง — 188++ บาท
เป็ดพะโล้ตุ๋นส้มโอขาวน้ำผึ้ง — 988++ บาท
ซี่โครงหมูบาร์บีคิวย่างซอสมะขามหวาน — 988++ บาท
ปลาทอดราดซอสมะขามหวาน — 1,588++ ถึง 4,988++ บาท
ของหวานและเครื่องดื่ม
ซอร์เบต์ฝรั่งไส้แดงและส้มโอขาวน้ำผึ้ง — 148++ บาท
สลัชชี่ชาอู่หลงหอมหมื่นลี้และฝรั่งไส้แดง — 220++ บาท
ชามะขามหวานและขิงร้อน — 220++ บาท
จากสวนไทย สู่โต๊ะอาหารใจกลางเมือง The Harvest Series ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแผนระยะยาวในการนำวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตไทย และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติท้องถิ่นในรูปแบบใหม่
ร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารจีนกวางตุ้งที่ผสานเรื่องราวของเกษตรกรไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ที่ เซียนหยวน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. สำรองที่นั่ง โทร. 084-237-1636 หรือ LINE Official: xianyuanbkk
