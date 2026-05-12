“ศูนย์อิ่มท้อง สวนลุมพินี” Hawker Center ต้นแบบ แหล่งรวมสตรีทฟูดแห่งใหม่ใจกลางกรุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Hawker Center สวนลุมพินี” หรือที่กรุงเทพมหานครเรียกในภาษาไทยว่า “ศูนย์อิ่มท้อง สวนลุมพินี” วันนี้ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แบบ Soft Opening) ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

โครงการนี้ที่เกิดจากการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ย่านถนนสารสินและรอบสวนลุมพินี ที่เดิมรู้กันดีว่าวุ่นวายและมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยมานาน


สำหรับศูนย์อาหารแนว Hawker Center จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะที่ประเทศสิงคโปร์ได้ใช้โมเดลนี้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 จนโด่งดังระดับโลก จน UNESCO ยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปี พ.ศ. 2563 เพราะที่นั่นไม่ใช่แค่ที่รับประทานอาหาร แต่เป็นพื้นที่ที่คนทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติมานั่งรวมกัน

หลังจากนั้นโมเดล Hawker Center ได้กระจายไปตามประเทศต่าง ๆ ทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา รวมถึงในประเทศไทย


สำหรับ Hawker Center สวนลุมพินี หลังการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เบื้องต้นมีร้านค้า 130 แผง แต่ละแผงขนาด 2×2 เมตร ขนาดกะทัดรัด ไม่แน่น สามารถเดินดูได้ทั่วสบาย

ส่วนเรื่องของอากาศนั้นก็ถ่ายเทได้ดี เพราะทางโครงการออกแบบให้ใช้ระบบระบายอากาศธรรมชาติ แม้ว่าจะไม่มีแอร์แต่ก็ไม่อบอ้าว พื้นสะอาด มีที่นั่งเป็นสัดส่วน มีจุดล้างภาชนะและระบบดักไขมัน ซึ่งนับว่าแก้ไขปัญหาเรื่องแผงข้างทางทั่วไปได้อย่างตรงจุด


นอกจากนี้สิ่งที่เป็นเสียงตอบรับที่ดีอีกอย่างหนึ่งของงที่นี่คือ Hawker Center สวนลุมพินี ไม่ได้ดึงร้านใหม่มาเปิด แต่ได้รวบรวมร้านดังเดิมที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วรอบสวนลุมฯ มาไว้ในที่เดียว ทั้งเกาเหลาเลือดหมูสวนลุมประตูแปด น้ำเต้าหู้สวนลุมพินี ข้าวขาหมูโกล้าน เตี๋ยวไก่ยกซด และอื่น ๆ อีกมากมาย รสชาติยังเหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแค่ย้ายมาอยู่ในที่ที่นั่งสบายขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสะอ้าน


และนี่ก็คือโมเดลใหม่ในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร ที่ตอบโจทย์ คนขายมีพื้นที่มั่นคง คนกินได้อาหารสะอาด ราคายุติธรรม และเมืองดูดีขึ้นแบบยั่งยืน

โดยทางกรุงเทพมหานคร ได้ระบุว่า ศูนย์อิ่มท้อง สวนลุมพินี หรือ Hawker Center สวนลุมพินีนั้น เป็นสถานที่กินสตรีทฟูดแบบใหม่ที่ยัง “อร่อยเหมือนเดิม” แต่เพิ่มคำว่า “มาตรฐาน” เข้าไป


Hawker Center สวนลุมพินี หรือ ศูนย์อิ่มท้อง สวนลุมพินี ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกราชดำริ ติดกับสวนลุมพินี ประตู 5 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

Hawker Center สวนลุมพินี เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบ เช้า 05.00 – 14.00 น., เย็น 16.00 – 24.00 น. โดยแต่ละร้านหมุนเวียนมาขายตามช่วงเวลา และบางร้านจะมาขายเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง หากใครมีร้านที่อยากกินเป็นพิเศษ แนะนำเช็กก่อนมารับประทานอาหาร

การเดินทางโดยรถสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง (ทางออก 6) หรือสถานีราชดำริ (ทางออก 2) หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม (ทางออก 1) หรือสวนลุมพินี





"ศูนย์อิ่มท้อง สวนลุมพินี" Hawker Center ต้นแบบ แหล่งรวมสตรีทฟูดแห่งใหม่ใจกลางกรุง
