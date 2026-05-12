เที่ยวเชียงใหม่ที่แตกต่าง นั่งรถรางยามค่ำคืนฟรี ในงาน “ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” หนึ่งเดียวในเมืองไทย

ททท.ชวนนั่งรถรางฟรี ชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน กับกิจกรรม “นั่งรถรางไหว้สาบูชาอินทขิล ประจำปี 2569” ในเส้นทางมงคล อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 14–18 พ.ค.69 เวลา 18.00-20.00 น. งานนี้รับจำนวนจำกัดเพียงวันละ 40 คนเท่านั้น
ทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัด “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ขึ้น ในช่วงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อเป็นการทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ของปี และเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมือง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฝนตกตามฤดูกาล
สำหรับงาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–19 พฤษภาคม 2569 ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภายในงานมีกิจกรรม หลากหลาย อาทิ พิธีถวายเครื่องพลีกรรมบูชาเสาอินทขีล พิธีบูชาเสาอินทขีล ท้าวอัมรินทราธิราช พญากุมภัณฑ์ บูรพกษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอาราม พิธีใส่ขันดอกแสดงความเคารพแก่เสาหลักเมือง พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงพระเจ้าอุ่มเมือง และสรงเสาอินทขีล
การสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง ไหว้สาพระอัฏฐารส ปิดทองพระประจำวันเกิด การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน ตลาดอาหารพื้นเมืองและสินค้าชุมชน กิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม และพิธีทางศาสนาในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
นอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญ “พระเจ้าฝนแสนห่า” (เวลาประมาณ 13.30 น. วันที่ 13 พ.ค. 69) อีกหนึ่งพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เชื่อว่าทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามดูกาลจากวัดช่างแต้ม ออกแห่รอบเมืองเชียงใหม่ แล้วนำมาให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชาที่หน้าพระวิหารวัดเจดีย์หลวง
และพิเศษสำหรับปีนี้ (2569) ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล สัมผัสเชียงใหม่ที่แตกต่างกับกิจกรรมนั่งรถรางฟรียามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 14–18 พ.ค.69 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น.
สำหรับการนั่งบรถรางในวาระพิเศษดังกล่าว มีกิจกรรม ประกอบด้วย
-สักการะ “เสาอินทขิล” เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อล้านนาโบราณ
-นั่งรถรางนำเที่ยวเมืองเก่าเชียงใหม่ยามค่ำคืน ในเส้นทางมงคล อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ → ชุมชนช้างม่อย → กาดหลวง → ประตูท่าแพ → วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมฟังตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของ “เสาอินทขีล” (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้รับชุดดอกไม้ ขมิ้นส้มป่อย สำหรับสักการะบูชาอินทขีล อีกด้วย
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ประชาสัมพันธ์ของงานได้ โดยกิจกรรมนี้จำกัดจำนวนเพียง 40 คน/วัน เท่านั้น